Ausweichmanöver endet in Höchstädt in einem Schuppen

In der Nacht auf Montag ist es in Höchstädt zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden. Kurz nach Mitternacht befuhr laut Polizeiangaben ein 20-Jähriger mit drei weiteren Insassen im Auto den Bruckwörthweg in südlicher Richtung. Als auf Höhe der Einmündung zur Birkenstraße ein Fuchs die Fahrbahn querte, versuchte der Fahrer nach rechts auszuweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Tier zu vermeiden. „Aufgrund der vor Ort herrschenden winterlichen Straßenverhältnisse verlor der Fahrer hierbei allerdings die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab“, heißt es im Polizeibericht. Der Wagen kam in einem Garagenanbau eines Anwesens zum Stehen. Zwei Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 28.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. (AZ)

