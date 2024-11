Auto am Judenberg mutwillig beschädigt

Zwischen Mittwochnachmittag, 15 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, ist am Judenberg in Höchstädt laut Angaben der Polizei die linke Fahrzeugseite eines geparkten Audi A6 mutwillig beschädigt worden. Die Täter sind bisher unbekannt, auch die Angaben zur Schadenshöhe stehen noch aus. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an Kfz aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)

