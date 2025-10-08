Auto brennt bei Überbrückungsversuch in Höchstädt

Beim Versuch, das Auto eines Mannes mit einer Batterie zu überbrücken, ist auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Dillinger Straße am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Zwei Männer hatten laut Polizei versucht, den Wagen nach Startproblemen zu überbrücken. Dabei muss es einen Funkenflug gegeben haben, durch den sich ein Feuer im Motorraum entzündete. Eine Mitarbeiterin des Marktes griff schnell zum Feuerlöscher und konnte den Brand löschen, noch bevor Feuerwehr und Polizei eintrafen. Personen wurden dabei nicht verletzt. Am Auto entstand allerdings ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. (AZ)

