Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Höchstädt: Auto brennt bei Überbrückungsversuch in Höchstädt

Höchstädt

Auto brennt bei Überbrückungsversuch in Höchstädt

Auf einem Supermarktparkplatz versuchen zwei Männer, einem Auto Starthilfe zu geben. Doch das geht nach hinten los.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Überbrückungsversuch hat sich in Höchstädt der Motorraum eines Autos entzündet.
    Bei einem Überbrückungsversuch hat sich in Höchstädt der Motorraum eines Autos entzündet. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn (Symbolbild)

    Beim Versuch, das Auto eines Mannes mit einer Batterie zu überbrücken, ist auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Dillinger Straße am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Zwei Männer hatten laut Polizei versucht, den Wagen nach Startproblemen zu überbrücken. Dabei muss es einen Funkenflug gegeben haben, durch den sich ein Feuer im Motorraum entzündete. Eine Mitarbeiterin des Marktes griff schnell zum Feuerlöscher und konnte den Brand löschen, noch bevor Feuerwehr und Polizei eintrafen. Personen wurden dabei nicht verletzt. Am Auto entstand allerdings ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden