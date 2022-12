Autofahrer beschädigt Wagen im Gegenverkehr und fährt weiter

Eine unbekannte Person ist am Montagmorgen mit dem Auto in den Gegenverkehr auf der B 16 bei Höchstädt geraten. Dabei wurde ein anderer Wagen beschädigt.

Eine Autofahrerin oder ein Autofahrer ist am Montagmorgen auf der Bundesstraße 16 in den Gegenverkehr geraten und hat ein anderes Fahrzeug beschädigt. Ein 27-Jähriger, dessen Wagen beschädigt wurde, war mit seinem grauen Skoda auf der Bundesstraße in Richtung Donauwörth unterwegs. Etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang Höchstädt kam ihm der Polizei zufolge in einer Fahrzeugkolonne ein bisher unbekanntes Auto entgegen. Dieses war auf seiner Fahrspur zu weit nach links gefahren. Die Fahrzeuge streiften sich an den linken Außenspiegel der Fahrzeuge. Doch die unbekannte Person fuhr weiter in Richtung Höchstädt und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Skoda entstand Unfallschaden von etwa 250 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)