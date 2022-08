Autofahrer fährt Tanksäule in Höchstädt an und flüchtet anschließend

Die Dillinger Polizei ermittelt einen jungen Mann. Was ihn nun erwartet.

Am Mittwochabend hat ein Autofahrer an einer Zapfsäule einer Tankstelle an der Donauwörther Straße in Höchstädt getankt. Zuvor war er rückwärts gegen die Zapfsäule geprallt. Den Schaden meldete er nicht dem Personal, sondern setzte seine Fahrt einfach fort, steht es im Polizeibericht.

Er wird über die Kamera aufgezeichnet

Über die Aufzeichnungen der Sicherheitskameras konnte das Kennzeichen und der Fahrer ermittelt werden. An der Zapfsäule entstand ein Sachschaden von circa 800 Euro. Gegen den 22-jährigen Fahrer wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. (AZ)

