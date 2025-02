Autofahrerin begeht Unfallflucht in Höchstädt

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagmorgen gegen 7.15 Uhr bei Höchstädt gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war die 18-jährige Geschädigte mit ihrem Auto von Höchstädt in Richtung Lutzingen unterwegs. Kurz vor dem Ortsausgang bog sie nach links in Richtung Deisenhofen ab. Kurz nach dem Abbiegen kam es auf der geraden Strecke zu einem Zusammenstoß an den Außenspiegeln mit einem entgegenkommenden silbernen Auto mit Dillinger Kennzeichen. Mehr Informationen zum anderen Fahrzeug seien der Polizei zufolge nicht bekannt.

Verkehrsunfall bei Höchstädt: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Beide Autofahrerinnen sprachen an der Unfallstelle noch kurz miteinander, tauschten jedoch keine Daten aus. Dann entfernte sich die andere Fahrzeugführerin ohne Angabe ihrer Personalien von der Unfallstelle. So heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Geschädigte fuhr zunächst noch in die Arbeit, begab sich jedoch nach kurzer Zeit wegen Kopfschmerzen zur Behandlung ins Krankenhaus.

Die Polizeiinspektion Dillingen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)