Autofahrerin übersieht in Höchstädt einen E-Bike-Fahrer

Der 72-jährige Radler hat sich schwere Verletzungen bei dem Unfall zugezogen.

Eine 39- jährige Pkw-Fahrerin wollte am Donnerstag vom Fallenweg in die Sonnenstraße in Höchstädt abbiegen. Dabei übersah sie einen auf dem Radweg entgegenkommenden 72-jährigen E-Bike-Fahrer.

Behandlung im Dillinger Krankenhaus

Der Radler prallte gegen die Beifahrertüre und stürzte über die Motorhaube auf die Fahrbahn. Dabei erlitt er leichte bis mittelschwere Verletzungen und musste ins Dillinger Krankenhaus gebracht werden. An Pkw und E-Bike entstanden Sachschäden in Höhe von rund 4500 Euro. (AZ)