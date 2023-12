Autofahrerin übersieht in Höchstädt Räumfahrzeug

Der Wagen einer 55-Jährigen prallt in Höchstädt gegen einen Traktor, dessen Fahrer mit Schneeräumen beschäftigt ist.

Eine 55-Jährige wollte am Samstag kurz nach 11 Uhr mit ihrem Auto aus dem Parkplatz eines Supermarktes in der Lutzinger Straße in Höchstädt ausfahren. Dabei übersah sie nach Angaben der Polizei einen auf der Lutzinger Straße fahren Traktor, der dort als Schneeräumfahrzeug verkehrte.

Am Auto entsteht ein Sachschaden von rund 3000 Euro

Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Schlepper vermutlich unbeschädigt blieb. Am Wagen der 55-Jährigen entstand ein Frontschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (AZ)