Höchstädt

vor 17 Min.

Autofreier Marktplatz und höhere Gebühren: Das tut sich alles in Höchstädt

Die Tendenz einer Befragung hat gezeigt: Die Menschen in Höchstädt wünschen sich einen autofreien Marktplatz.

Plus Einige Veränderungen in Höchstädt: Außerdem wird das frühere Däubler-Haus nun abgerissen und soll für einen Drogeriemarkt weichen. Auch in Deisenhofen wird gebaut.

Von Simone Fritzmeier

Bürgermeister Gerrit Maneth beschreibt es als eine "moderate Anpassung". Eine, die längst überflüssig gewesen sei. Denn, so wurde es auch bei der Schulverbandssitzung vergangene Woche besprochen: Seit 2013 wurden die Gebühren für die Turnhalle und das Schwimmbad nicht mehr erhöht – obwohl dies eigentlich so vereinbart ist. Maneth: "Deshalb haben wir uns jetzt bei anderen Kommunen informiert und uns genau da eingereiht."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

