Höchstädt

vor 32 Min.

Bahnübergang "Oberglauheimer Straße" in Höchstädt bis Ende des Jahres gesperrt

Plus In Höchstädt laufen die Arbeiten zum Bau des Lückenschlusses an. Dafür muss nun der Bahnübergang gesperrt werden. Wie die Umleitung verläuft.

Artikel anhören Shape

Für die Verlegung der Staatsstraße 1171 zwischen dem Kreisverkehr "Schipfelring" und dem Bahnübergang "Oberglauheimer Straße" (St2212) in Höchstädt finden derzeit bauvorbereitende Maßnahmen entlang der Bahnlinie statt. Das hat das Staatliche Bauamt Krumbach mitgeteilt. Hierfür muss ab kommendem Dienstag, 2. Mai, der Bahnübergang "Oberglauheimer Straße" für den Verkehr gesperrt werden.

Im direkten Baufeld und insbesondere im Bereich der angrenzenden Bahnanlagen rechnet man mit einem Vorkommen besonders geschützter Zauneidechsen. Damit die eigentlichen Bauarbeiten zur Verlegung der St1171 starten können, müssen diese laut Pressemitteilung "aus dem Baufeld vergrämt" werden. Im Zuge der Vergrämung muss ein durchgängiger Amphibienzaum entlang des gesamten Baufelds zu den Bahnanlagen hin aufgestellt werden. Daher wird ab kommenden Dienstag, den 2. Mai, der Bahnübergang „Oberglauheimer Straße“ im Zuge der Staatsstraße 2212 für den Verkehr gesperrt. Im Bereich des Kreisverkehrs finden derzeit zudem archäologische Untersuchungen statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen