Bargeld aus Supermarktkasse in Höchstädt geklaut

Vermutlich hat sich ein Jugendlicher an der Kasse in Höchstädt zu schaffen gemacht.

Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr kam es in einem Höchstädter Supermarkt in der Herzogin-Anna-Straße zu einem Ladendiebstahl durch einen bislang unbekannten Täter. Der circa 16 Jahre alte Täter bezahlte an der Supermarktkasse bei einer 41-jährigen Angestellten aus Wertingen mehrere Schokoriegel.

Der Mann schnappt sich mehrere hunderte Euro

Plötzlich griff der Jugendliche in die offene Kasse und entwendete Bargeld in Höhe von rund 265 Euro. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Er konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Der Jugendliche trug einen grauen Trainingsanzug und führte einen Rucksack mit sich. Die Polizei ermittelt gegen den unbekannten Täter wegen Diebstahls. Zeugen werden gebeten sich unter 09071/560 bei der Polizei zu melden. (AZ)