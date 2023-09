Höchstädt

Barrierefreier Bahnhof: Großbaustelle in Höchstädt ist im Zeitplan

Plus Pünktlich zum Schulstart nächste Woche soll Gleis 1 des Höchstädter Bahnhofs freigegeben werden. Der Landtagsabgeordnete Georg Winter hat aber noch weitere Pläne.

Von Simone Fritzmeier

Eigentlich ist es kaum vorstellbar. In weniger als einer Woche sollen die Züge wieder fahren können, Gleis 1 soll freigegeben werden. Wer aber dieser Tage am Höchstädter Bahnhof vorbeikommt, der sieht ein ganz anderes Bild. Kräne, Bauzäune, Container, Lastwagen und unzählige Arbeiter. Sieben Tage die Woche wird an der Großbaustelle Bahnhof gearbeitet. Mit einem Ziel: Barrierefreiheit. Und solange der Weg bis zum Beginn der Baustelle gedauert hat, so schnell geht dann die Umsetzung. Zumindest, so formuliert es Georg Winter bei einem Termin vor Ort: "Wir sind im Zeitplan, aber man muss sich laufend kümmern – und die Bahn darf man nie bremsen."

Die Züge in der Region sind voll

Der Höchstädter Landtagsabgeordnete hat sich maßgeblich und seit vielen Jahren für das Großprojekt in seiner Heimatstadt eingesetzt. Der öffentliche Personennahverkehr sei ihm seit jeher eine Herzensangelegenheit, besser gesagt: "Die Züge sind voll. Das Angebot wird genutzt. Wir müssen dranbleiben. Wir sind auf einem guten Weg und der ist unumgänglich." Heißt, dass es laut Winter aktuell die Perspektive gebe, dass bis 2027/2028 alle Bahnhöfe barrierefrei umgebaut werden könnten. Das Geld, so Winter, seitens des Staates, wäre da.

