Bau- und Malerinnung: Duale Ausbildung ist eine gute Wahl

Plus Bei der Freisprechungsfeier der Bau- und Malerinnung Nordschwaben im Höchstädter Schloss zeigt sich, wie viele Berufe es in diesen Handwerksbereichen gibt.

Bauinnungs-Obermeister Wolfram Uhl stellt gleich zu Beginn der Freisprechungsfeier klar: "Ihr habt die absolut richtige Entscheidung für eine duale Ausbildung getroffen." Das Sprichwort "Handwerk hat goldenen Boden" sei bei der Flut an Bachelor-Absolventen, die der Markt kaum fassen könne, umso treffender. "Denn das kann euch nicht passieren." Und wer außer Handwerkern schaffe es schon, etwas herzustellen, das über mehrere Generationen hinweg zu sehen ist. Im Mittelpunkt der Feier im Höchstädter Schloss standen 51 Auszubildende, deren Ausbildungsberufe auch die Vielfalt der Möglichkeiten zeigen. In der Bauinnung wurden Maurer, Beton- und Stahlbetonbauer, Hochbaufacharbeiter, Fliesen-, Platten-, Mosaikleger und Isolierer freigesprochen, bei der Malerinnung Maler, Lackierer und Fahrzeuglackierer.