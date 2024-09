Bauinnung Nordschwaben verabschiedet Nachwuchskräfte in Höchstädt

Im festlichen Ambiente des Höchstädter Rittersaals erhielten 59 Jugendliche ihre Gesellenbriefe und wurden von Kreishandwerksmeister Werner Luther von ihren Verpflichtungen gegenüber den Ausbildungsbetrieben und den Berufsschulen freigesprochen. Die Jugendlichen hatten die Berufe Mauer, Beton- und Stahlbetonbauer, Straßenbauer, Kanalbauer, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Hochbaufacharbeiter, Baugeräteführer und WKS-Isolierer erlernt. Ebenso wurden sechs junge Gesellen und eine Gesellin der Maler- und Lackiererinnung Nordschwaben freigesprochen.

Wolfram Uhl, Obermeister der Bauinnung Nordschwaben, begrüßte nach der Eröffnungsmusik durch die Stadtkapelle Lauingen die rund 200 Gäste. Die Absolventinnen und Absolventen waren meist zusammen mit ihren Eltern gekommen, aber auch Vertreter der Ausbildungsbetriebe, Lehrmeister und Freunde waren anwesend. Unter den Ehrengästen auch Obermeisterkollegen, Vorstandsmitglieder der Kreishandwerkerschaft und der Innungen sowie der Berufsschulen und der Gesellenprüfungsausschüsse. Obermeister Uhl dankte allen, die zum Erfolg dieser Ausbildungen beigetragen haben, und verwies auf die guten beruflichen Perspektiven: „Wir brauchen tüchtige Mitarbeitende am Bau, fähige Fachkräfte, die auch in der Lage sind, die KI-gesteuerten Prozesse zu herrschen.“ Er ermuntere die Absolventen, sich weiterzubilden und sich auch die neuen Techniken zu erarbeiten.

Landrat Markus Müller wünscht sich, dass Nachwuchskräfte ihrer Heimat verbunden bleiben

In seinem Grußwort nannte Landrat Markus Müller die neuen Fachkräfte „unverzichtbar“ für die wirtschaftliche Entwicklung des Landkreises Dillingen und wünschte sich, dass sie ihrer Heimatregion und dem Mittelstand verbunden blieben. Müller dankte auch den Partnern aus dem Handwerk für die „gute und unkomplizierte Zusammenarbeit“. Auch die stellvertretende Landrätin Ursula Kneißl-Eder aus dem Donau-Ries und der Höchstädter Bürgermeister Stephan Karg gratulierten in ihren Grußworten den Absolventinnen und Absolventen.

Hans-Peter Rauch, Präsident der Handwerkskammer für Schwaben, betonte in seiner Ansprache, dass Feiersprechfeiern für ihn persönlich immer besondere Festtage seien. „Ich freue mich stets, wenn junge Menschen für sich herausgefunden haben, was in ihnen steckt und zu welchen Leistungen sie fähig sind. Sie haben es drauf!“, sagte Rauch. Er wandte sich auch an die Politik: „Wir brauchen neue Wohnungen, eine Riesenmenge, und dazu brauchen wir eine kluge Förderpolitik im Bund und im Land.“ Zudem brauche man Optimismus und keineswegs überbordende Bürokratie, die das Land lähme. Zur Freisprechung forderte Kreishandwerksmeister Werner Luther die Jugendlichen auf, sich von ihren Plätzen zu erheben: „Als Gesellinnen und Gesellen haben Sie nun die Freiheit zur Selbstverwirklichung und ich wünsche ihnen viel Motivation, dass sie den Sinn ihrer Arbeit erkennen und Freude an unseren schönen Berufen haben.“

Neue Gesellinnen und Gesellen: Beste Note in der Praxis war 1,2

Mit Geschenken wurden die Besten der Prüfung geehrt. Für die besten Noten in der praktischen Prüfung erhielten vier Teilnehmer den Hermann-Luther-Ehrenpreis. Die beste Note in der Praxis war eine 1,2. Mit einem Sachgeschenk wurde mit Robin Stoller der Beste in Theorie und Praxis (Gesamtnote 1,5) ausgezeichnet. Für sein „unermüdliches Wirken als Obermeister der Maler- und Lackiererinnung Nordschwaben“ zeichnete HWK-Präsident Rauch zudem den Bäumenheimer Malermeister Werner Rauch mit der silbernen Ehrennadel der HWK Schwaben aus. Der Präsident betonte besonders das Engagement von Werner Rauch für die Nachwuchsarbeit und seinen unermüdlichen Einsatz für sein Handwerk. Eine Ehrung des Landesverbands der Bayerischen Bauinnungen (LBB) erhielt Isolierermeister Karlheinz Kermann. Ihm wurde die Goldene Ehrennadel des Verbandes durch Werner Luther überreicht.