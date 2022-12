Höchstädt

Baumschnitt am neuen Edeka in Höchstädt stößt auf Kritik

Kritik gibt es am Rückschnitt der Platanen am neuen Edeka in Höchstädt. Der sei unsachgemäß, sagen zwei Experten. Unternehmer Rudolf Kimmerle widerspricht.

Plus Das Zurechtstutzen der Platanen, wie sie Rudolf Kimmerle veranlasst habe, sei völlig unsachgemäß, sagt eine Lutzinger Expertin. Dies weist der Unternehmer zurück.

Von Berthold Veh

Für Rudolf Kimmerle läuft es derzeit nicht schlecht. Vor zwei Wochen hat der Unternehmer mit seinem Sohn Rudy Kimmerle den neuen Edeka in Höchstädt an die Betreiber übergeben. Das Geschäft dort brummt dem Vernehmen nach, die Höchstädter haben den Wiederaufbau des abgebrannten Markts offensichtlich herbeigesehnt. Es gibt viel Lob für den neuen Edeka, an einer Sache entzündet sich allerdings Kritik: dem von Kimmerle veranlassten Rückschnitt der Platanen auf dem Parkplatz und den Außenanlagen.

