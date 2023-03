Beifahrerin wird bei Verkehrsunfall in Höchstädt verletzt

Die Missachtung der Vorfahrt hat in Höchstädt zu einem Verkehrsunfall geführt. Die Beifahrerin im Auto des Verursachers erlitt Verletzungen.

Ein 32-Jähriger hat am Freitagnachmittag mit seinem Auto die Hermann-Beckler-Straße in Höchstädt befahren. An der Kreuzung zur Franz-Xaver-Straße übersah er laut Polizei den bevorrechtigten Wagen eines 65-Jährigen.

Die beiden Autos und auch ein Zaun werden beschädigt

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Beifahrerin im Auto des 32-Jährigen wurde dabei leicht verletzt. Durch den Unfall wurden beide Autos und der Zaun eines angrenzenden Grundstücks beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 8000 Euro. (AZ)