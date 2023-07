Höchstädt

Beim Höchstädter Stadtfest gibt es nur Gewinner

Plus Die Stadt zieht Bilanz nach der Wiederauflage rund um den Marktplatz. Außerdem gibt es "hochaktuelle" Neuigkeiten in Sachen Hausarzt-Situation in der Donaustadt.

Ein Jahr Vorbereitung, 200 Ehrenamtliche und rund 30 Stunden Party: Rainer Wanek liest die Zahlen seinen Kollegen und Kolleginnen im Stadtrat vor und sagt danach: "Ja, wir haben unser Stadtfest wieder. Danke an alle, die das möglich gemacht haben." Bei der Sitzung am Montag sind alle noch etwas müde, oder wie es Bürgermeister Gerrit Maneth ausdrückt: "Fix und fertig, aber überglücklich."

