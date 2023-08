Betrunkene Männer eskalieren bei Fest in Höchstädt

Drei stark alkoholisiert Männer sind in Höchstädt völlig eskaliert. Sie haben sich sogar gegen den Polizeihund gestellt.

Alkohol spielte am Samstagabend gegen 2.140 Uhr bei einem Fest in Höchstädt eine große Rolle. Ein Mitarbeiter eines Security-Dienstes bat sogar um polizeiliche Hilfe. Drei stark alkoholisierte Männer im Alter von 32, 41 sowie 51-Jahren wurden durch den Sicherheitsdienst des Festes verwiesen, da sie in ihrem alkoholisierten Zustand andere Gäste des Festes belästigten. Die drei Männer versuchten jedoch wieder auf das Festgelände zu gelangen, weswegen die Polizei hinzugerufen wurde.

Auch gegen den Diensthund gewehrt

Im weiteren Verlauf wurde den drei Männern erneut ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem kamen zwei der drei Männer jedoch nicht nach. Stattdessen wurden die zwei Männer immer aggressiver gegenüber den Polizeibeamten. Einer der Männer wollte sich zudem mit einem Diensthund der Polizei anlegen. Der Mann kam, trotz seiner Alkoholisierung, dennoch zu dem Entschluss, dass dies wohl keine gute Idee sei und nahm von seinem Vorhaben Abstand.

Er hatte auch Marihuana bei sich

Da mit weiteren Sicherheitsstörungen der beiden betrunkenen Männer zu rechnen war, sollten diese gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Hierbei kam es zu Widerstandshandlungen. Die Nacht endete für die beiden Männer in der Arrestzelle. Ferner haben sie sich zudem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafbar gemacht. Die Beamten und auch der Diensthund wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Der dritte Mann, welcher zunächst dem Platzverweis nachkam, erschien wenige Stunden später erneut bei dem Fest und bedrohte den Sicherheitsdienst mit einer Glasflasche. Da auch dieser Mann keine Einsicht zeigte und aggressiv auftrat, wurde auch er in Gewahrsam genommen. Ferner konnte bei ihm noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. (AZ)