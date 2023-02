Höchstädt

vor 3 Min.

Betrunkener Radler stürzt in Höchstädt und wird am Kopf verletzt

Artikel anhören Shape

Verletzungen am Kopf hat ein Radler am Sonntagabend in Höchstädt erlitten. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ein 63 -jähriger Fahrradfahrer ist am Sonntagabend gegen 21 Uhr in Höchstädt gestürzt, als er den Radweg von der Deisenhofer Straße in Richtung Lutzinger Straße befuhr. Dabei blieb er laut Polizeibericht mit dem Pedal an einer Absperrung hängen. Der Radler erleidet bei dem Sturz Verletzungen am Kopf Zum Unfallzeitpunkt war der Radler unter Alkoholeinfluss gestanden. Der Mann erlitt bei dem Sturz eine Kopfverletzung, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Dort musste er sich nach Angaben der Polizei auch einer Blutentnahme unterziehen. (AZ)

Themen folgen