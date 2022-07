Bezirk Schwaben stockt beim Thema Inklusion vor Ort in Höchstädt auf

Das bestehende Angebot beim Schloss Höchstädt soll erweitert werden. Das sind die Pläne.

Es gibt gute Nachrichten für die bisher einzige Außenstelle des Bezirks Schwaben in Höchstädt: Nachdem dort schon bisher eine rege Nachfrage nach allen Themen des Bezirks, insbesondere aus dem Bereich Pflege und Inklusion herrschte, soll nun ein noch wesentlich umfassenderes Angebot, verbunden mit einer deutlichen personellen Aufstockung erfolgen.

Waren bisher zwei Kräfte in der Höchstädter Außenstelle beschäftigt, so sollen künftig dort zehn bis zwölf Personen für die Anliegen der Bürger zur Verfügung stehen. Die Initiative zum Aufbau von Außenstellen des Bezirks geht auf einen Vorschlag des Bezirksrats und CSU-Fraktionsvorsitzenden Johann Popp zurück, der hierbei von seinen Kollegen Heidi Terpoorten und Alois Jäger unterstützt wurde, so steht es in der Pressemitteilung.

Zusätzlich ein weiterer Standort im Allgäu

Parallel zur Aufwertung der Außenstelle Höchstädt soll in den nächsten Monaten auch ein weiterer Standort im Allgäu geschaffen werden, um auch im Süden Schwabens die Präsenz des Bezirks zu verbessern. Wie Johann Popp kürzlich im Bezirksausschuss ausführte, gehe es bei dieser Initiative in erster Linie um das Thema Bürgernähe, um kurze Wege für alle, die mit dem Thema Pflege und den anderen Tätigkeitsfeldern des Bezirks zu tun haben.

Popp dankte insbesondere Bezirkstagspräsident Martin Sailer für seine Bereitschaft, die Wahrnehmbarkeit des Bezirks in den einzelnen Regionen zu verbessern nach dem Motto: „Der Bezirk kommt zu den Menschen“. Wichtig sei, dass in der künftig aufgestockten Außenstelle nicht nur Beratung angeboten werde, sondern auch die Bearbeitung der entsprechenden Anträge stattfinde.

Gutes Personal sei schwierig zu finden

Nachdem es zunehmend schwierig geworden sei, im Umfeld von Augsburg ausreichend viel qualifiziertes Personal zu gewinnen, könne dies, so Popp, möglicherweise in den einzelnen Regionen eher gelingen. Optimal sei es, wenn die Außenstellen des Bezirks mit den Pflegestützpunkten, an denen die Landkreise beteiligt sind, räumlich verbunden werden. All dies trage dazu bei, dass der Bezirk aus der Sicht vieler Bürger nicht eine anonyme Behörde in Augsburg sei, sondern ein Gesicht in der Region bekomme und zudem dazu beitrage, viele Fahrten in die Bezirkshauptstadt zu erübrigen. Popp dankte allen Fraktionen des Bezirkstags, die diesen neuen Schritt in der Entwicklung des Bezirks Schwaben unterstützen. (AZ)

