Bischof Bertram dankt Georg Winter

Für seinen Einsatz bei der Sanierung der Höchstädter Stadtpfarrkirche

Bischof Bertram Meier nahm seinen Besuch anlässlich des 500. Weihejubiläums der Stadtpfarrkirche in Höchstädt zum Anlass, dem CSU-Landtagsabgeordneten Georg Winter für seinen besonderen Einsatz in kirchlichen Anliegen zu danken. Dies gelte sowohl für seine 19-jährige Tätigkeit in der Bayerischen Landesstiftung als auch für seine Arbeit als Mitglied des Haushaltsausschusses bei der Unterstützung privater Schulen. Stadtpfarrer Daniel Ertl würdigte laut Pressemitteilung anlässlich des Festaktes „500 Jahre Stadtpfarrkirche Höchstädt“ den Einsatz von Winter, der nach der Unterstützung durch die Diözese die höchste finanzielle Hilfe organisiert habe.

Der Abgeordnete hatte für die Höchstädter Pfarrkirche eine Fraktionsinitiative gestartet mit dem Ergebnis, dass vom Bayerischen Landtag 351.000 Euro an die Pfarrkirche ausbezahlt werden können. Aus dem Wissenschaftsetat kommen über das Landesamt für Denkmalpflege und von der Bayerischen Landesstiftung 127.000 Euro, macht zusammen 478.000 Euro. Sehr hilfreich sei es gewesen, so Ertl, dass es dank der Bemühungen von Georg Winter gelungen sei, die Stadtpfarrkirche zum Denkmal mit nationaler Bedeutung einzustufen. Dies war wiederum, wie Winter mitteilt, die Grundlage für die Bundesförderung in Höhe von 350.000 Euro, für die sich Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange eingesetzt hat.

Des Weiteren würdigte Meier die Unterstützung von Georg Winter im Bereich der privaten und kirchlichen Schulen. So habe sich Winter gemeinsam mit seinem Kollegen Josef Zellmeier, Vorsitzender des Haushaltsausschusses im Bayerischen Landtag, erfolgreich für die aktuelle Verbesserung der Schulfinanzierung eingesetzt. Am Gesprächstermin nahm auch Stadt- und Kreisrat Manuel Knoll teil, der für die CSU für den Landtag kandidiert. Bischof Meier zeigte sich erfreut, dass mit Knoll einer mitten aus dem kirchlichen Leben in der Politik künftig noch mehr Verantwortung übernehmen wolle. (AZ)