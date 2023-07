"Bleibt wissbegierig und fleißig": Mittelschüler feierlich in Höchstädt verabschiedet

Für den Abschlussjahrgang der Höchstädter Mittelschule endet ein wichtiger Lebensabschnitt. Der Rektor hofft, dass die Absolventen nun auch weiter Gesellschaft übernehmen.

Die Abschlussfeier der Mittelschule Höchstädt startete auch in diesem Jahr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Im Mittelpunkt stand die Frage, was Zeit ist. Pfarrerin Ivena Ach und Pfarrer Daniel Ertl bestätigten zusammen mit dem Schulpastoralteam, bestehend aus Monika Kraus-Brummer, Sibylle Göhring, Mareike Kühn und Christine Gollmann, dass es für alles eine „beste Zeit“ und einen richtigen Moment für gute Ideen gibt. Den Abschlussschülerinnen und -schülern der neunten und zehnten Klasse wünschten sie, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu tun.

Rektor Helmut Herreiner betonte bei der Feier in der Aula der Mittelschule, dass die Schule nicht nur Wissen und Können, sondern auch Herz und Charakter vermittele. "Alle Schülerinnen und Schüler, die nun die Schule verlassen, haben sich in den letzten Schuljahren als Persönlichkeiten positiv entwickelt und mögen damit fortfahren", sagte Herreiner und appellierte: „Behaltet die Motivation bei, haltet durch und verbessert eure Fähigkeiten."

Absolventinnen und Absolventen sind ihren Weg gegangen

Der Schulleiter hofft, dass viele Schülerinnen und Schüler Verantwortung in Berufen, in Vereinen und in der Gesellschaft übernehmen werden. Die Elternbeiratsvorsitzende Silke Streifeneder führte in ihrer Rede zahlreiche Zitate von Eltern an, die sie selbst oft verwendete, um ihre Kinder zu motivieren. Sie dankte dem Lehrerkollegium, aber auch den Eltern, die ihre Kinder auf dem Weg zum Schulabschluss begleitet haben. Letztlich seien die Absolventinnen und Absolventen ihren Weg aber selbst gegangen und dafür gratulierte sie ihnen ganz herzlich.

Karolina Groh und Giuseppe Colonna (Klasse 9a) bedankten sich in ihrer Abschlussansprache bei allen Lehrerinnen und Lehrern für deren Geduld und Kraft und wünschten allen viel Glück auf dem weiteren Lebensweg. Carolin Wanner, Klassenleiterin der 9a, ging auf die Aktionen von der siebten bis zur neunten Klasse ein, ließ die Corona-Zeit Revue passieren und erinnerte an die Abschlussfahrt sowie verschiedene Aktionen zur Berufsfindung. „Habt Ziele im Leben, glaubt an euch, auch wenn manchmal Umwege nötig sind“, gab sie ihnen mit auf den Weg.

Erinnerungen an die gelungene Abschlussfahrt nach Berlin

Magdalena Frick und Jannick Lennartz (10m) dankten in ihrer Abschlussrede allen Fachlehrerinnen und Fachlehrern mit Blumen und Wünschen. Sie erklärten, dass sie immer versucht haben, das Beste aus ihrer Schulzeit zu machen. Dabei erinnerten sie insbesondere auch an die gelungene Abschlussfahrt nach Berlin.

Die Klassenleiterin der 10m, Angela Jakubetz, blickte mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die Schulzeit ihrer Entlassklasse zurück. „Bleibt wissbegierig und fleißig, tragt Verantwortung fürs Leben. Jedes Handeln hat Konsequenzen, nutzt also die Chancen“, riet sie ihren Schülerinnen und Schülern. (AZ)