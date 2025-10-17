Nach Unfall: Polizei sucht Fahrer eines 45-km/h-Autos

Auf der B16 zwischen Höchstädt und Blindheim hat sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw ereignet. Dabei wurde niemand verletzt. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit einem Lkw die B16 von Höchstädt kommend in Richtung Blindheim. Etwa einen Kilometer vor Blindheim scherte er auf die Gegenfahrbahn aus, um ein vor ihm fahrendes 45-km/h-Auto zu überholen. Zeitgleich scherte hinter dem Lkw auch ein 78-Jähriger mit seinem Pkw zum Überholvorgang aus, sodass es zwischen dem Lkw und dem Pkw zu einem Zusammenstoß kam. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Um die genauen Umstände des Unfalls zu klären, wird der Fahrer des weißen Leichtfahrzeugs gebeten, sich unter 09071/560 bei der Dillinger Polizei zu melden. (AZ)