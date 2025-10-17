Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Höchstädt/Blindheim: Nach Unfall: Polizei sucht Fahrer eines 45-km/h-Autos

Höchstädt/Blindheim

Nach Unfall: Polizei sucht Fahrer eines 45-km/h-Autos

Bei einem Überholvorgang auf der B16 zwischen Höchstädt und Blindheim kommt es zum Unfall. Nun sucht die Polizei einen wichtigen Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei musste zu einem Unfall zwischen Höchstädt und Blindheim ausrücken.
    Die Polizei musste zu einem Unfall zwischen Höchstädt und Blindheim ausrücken. Foto: dpa

    Auf der B16 zwischen Höchstädt und Blindheim hat sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw ereignet. Dabei wurde niemand verletzt. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit einem Lkw die B16 von Höchstädt kommend in Richtung Blindheim. Etwa einen Kilometer vor Blindheim scherte er auf die Gegenfahrbahn aus, um ein vor ihm fahrendes 45-km/h-Auto zu überholen. Zeitgleich scherte hinter dem Lkw auch ein 78-Jähriger mit seinem Pkw zum Überholvorgang aus, sodass es zwischen dem Lkw und dem Pkw zu einem Zusammenstoß kam. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Bereich.

    Um die genauen Umstände des Unfalls zu klären, wird der Fahrer des weißen Leichtfahrzeugs gebeten, sich unter 09071/560 bei der Dillinger Polizei zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden