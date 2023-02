Höchstädt/Blindheim

18:00 Uhr

"Spendenaffäre Donauklang": Ein Zuschuss sorgt für Wirbel

Plus Seit vielen Jahren erhält der Musikverein von der Gemeinde Blindheim finanzielle Unterstützung. Heuer bislang nicht. Welche Gründe das hat und was das bedeutet.

Von Simone Fritzmeier

Fasching ist lustig. Auch in Höchstädt. Zehntausende Menschen haben etwa am Sonntag den großen Umzug durch die Innenstadt verfolgt. Ein Riesenerfolg. Besonders beliebt, seit jeher, ist der Gaudiwurm in der Donaustadt auch deshalb, weil viele Musikgruppen mit dabei sind. Sie sorgen für beste Stimmung. Natürlich fehlte am Sonntag auch ein Platzhirsch, der Musikverein Donauklang Höchstädt-Blindheim, nicht. Aber dieses Mal sorgten die bunt maskierten Frauen und Männer nicht allein mit ihrer Musik für Aufsehen. Denn einige Mitglieder hatten sich zusätzlich Schilder umgehängt. Darauf zu lesen war unter anderem: "Spendenaffäre Donauklang", "Musikverein sucht Spendenberater", "Geht der Zuschuss flöten?" oder "Gemeinderat BLDH sucht finanziell autonomen Musikverein". Was war da denn los? Eines vorweg: Fasching ist eben nicht immer lustig.

