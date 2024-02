Bürgermedaille für den Höchstädter Rudolf Kimmerle

Die Stadt würdigt das Lebenswerk des Unternehmers und ehrt ihn im Spitalforum mit dieser Auszeichnung.

Im Rahmen eines feierlichen Festaktes im Spitalforum wurde Rudolf Kimmerle für sein Lebenswerk mit der Bürgermedaille der Stadt Höchstädt ausgezeichnet. Bürgermeister Gerrit Maneth hob in seiner Laudatio hervor, dass der Geehrte über Jahrzehnte hinweg durch sein ehrenamtliches, soziales und finanzielles Engagement einen wichtigen Beitrag zu einem lebendigen und attraktiven Gemeinwesen geleistet hat. „Rudolf Kimmerle setzt sich auf vielfältige und vorbildliche Weise für seine Heimatstadt ein“, so Maneth.

Er übernehme gesellschaftliche Verantwortung im regionalen Leben und biete als tatkräftiger und verantwortungsvoller Unternehmer Bürgerinnen und Bürgern eine finanzielle Absicherung und eine berufliche Perspektive, während er gleichermaßen Vereine und Einrichtungen unterstütze. Maneth sagte weiter, dass Kimmerle durch seine "große fachliche und monetäre Unterstützung" beispielsweise beim Projekt "Wiederaufbau Geigerturm" zusammen mit dem von ihm gegründeten Förderverein Stadt Höchstädt maßgeblich dazu beigetragen habe, ein wichtiges Kulturgut für die Stadt Höchstädt zu erhalten.

Hilfe bei der SSV Höchstädt und beim Edeka

Neben der materiellen Unterstützung profitiere die Stadt bei städtischen Projekten vor allem auch durch sein umfangreiches Netzwerk. So habe Kimmerle sich beim „Projekt Zukunft“ der SSV Höchstädt, der Neugestaltung des Edeka-Marktes sowie aktuell beim Neubau eines Drogeriemarktes mit großem zeitlichen, fachlichen wie auch finanziellen Engagement eingebracht. Der Bürgermeister führte in seiner Laudatio aus, dass Kimmerle oft ohne große öffentliche Wahrnehmung Menschen unterstützt, die in Not geraten oder sozial benachteiligt sind. Maneth: „Mit außergewöhnlichem Geschäftssinn, einer gewissen Risikobereitschaft, einem ausgeprägten Bauchgefühl sowie durch unermüdlichen Fleiß und Mut ist es ihm gelungen, einen Unternehmenskomplex zu erschaffen, der seinesgleichen sucht.“

Die Ideen gehen dem Höchstädter Unternehmer nicht aus

Im anschließenden Dialog schilderte Rudolf Kimmerle, wie er sich vom Jugendlichen und der harten Arbeit im elterlichen Kohlehandel-Betrieb zum erfolgreichen Unternehmer entwickelt hat. Mit Freundlichkeit und Zuverlässigkeit habe er bei der Auslieferung der Kohlen ein beachtliches Trinkgeld erwirtschaften und auch erste Kontakte zu größeren Unternehmen und deren Inhabern knüpfen können. Seine ersten erfolgreichen Grundstücksgeschäfte hat er bereits im jungen Erwachsenenalter getätigt, wobei für ihn in all den Jahren der Erwerb von Bauland die größte Herausforderung darstellte. Im Laufe der Jahre erlitt Kimmerle auch Rückschläge oder musste Projekte aufgeben. Diese Erfahrungen machten ihn rückblickend gesehen jedoch noch willensstärker, wie er erzählte.

Er arbeite akribisch an der Realisierung seiner Ziele und sei stets bereit, auch Umwege in Kauf zu nehmen, um seine Visionen und Vorstellungen zu verwirklichen. In Zukunft möchte er weiterhin im gesellschaftlichen Bereich unterstützend tätig sein. „Die Ideen gehen mir nicht aus“, betonte Kimmerle. Die Verleihung der Bürgermedaille sowie der anschließende Eintrag in das goldene Buch der Stadt Höchstädt wurde vom Blechquintett des Musikvereins Donauklang musikalisch umrahmt und von zahlreichen Ehrengästen begleitet. (AZ)

