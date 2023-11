Höchstädt

Die heiße Phase der Bürgermeisterwahl in Höchstädt beginnt

Höchstädt hat die Wahl: Am 3. Dezember ist Bürgermeisterwahl. Amtsinhaber Gerrit Maneth (links) und Stephan Karg, jetziger Stellvertreter, treten an.

Plus Am 3. Dezember treten Gerrit Maneth und Stephan Karg bei der Bürgermeisterwahl an. Im Vorfeld gibt es eine Podiumsdiskussion. Wie es den Kandidaten aktuell ergeht.

Die Zeit rennt. In weniger als einem Monat steht fest, wer die nächsten sechs Jahre das Sagen in Höchstädt hat. Ist es weiterhin Gerrit Maneth oder wird künftig Stephan Karg die Geschäfte der Donaustadt führen? Eines ist klar: Die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 3. Dezember, ist besonders in Höchstädt. Immerhin fordert der jetzige Zweite Bürgermeister Karg den Amtsinhaber Maneth auf. Das gab es so selten, in Höchstädt noch nie. Und viel Zeit, um für Stimmen zu werben, bleibt beiden Kandidaten nicht mehr. Deshalb sind ihre Terminkalender voll und streng getaktet. Es ist Wahlkampfzeit - wie beide bestätigen.

Amtierender Rathauschef Gerrit Maneth formuliert es so: "Es ist spürbar. Die Anstrengungen werden mehr. Egal, wo man hinkommt oder wen man trifft, man wird auf die Wahl angesprochen." Maneth, der 2018 mit 53,76 Prozent aller Stimmen zum Bürgermeister und damit Nachfolger von Stefan Lenz gewählt wurde, ist aber froh, dass die Wahl "nun bei den Menschen angekommen ist". Er sagt: "Das ist wichtig. So könnten wir eine gute Wahlbeteiligung haben. Alle haben die Chance zur Wahl und die sollte man auch wahrnehmen. Das spreche ich, denke ich, für uns beide."

