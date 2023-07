Höchstädt

vor 33 Min.

Bürgermeisterwahl in Höchstädt: Gerrit Maneth will weitermachen

Plus Am 3. Dezember ist Wahl in Höchstädt. Am Donnerstagabend hat sich der amtierende Rathauschef Gerrith Maneth erklärt: Er will wieder antreten.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Jedes Mal, wenn Gerrit Maneth in den Norma geht, freut er sich. Mehr noch: Es rührt ihn, wie er sagt. Dass der Supermarkt in der Höchstädter Innenstadt geblieben ist, sogar neu gebaut wurde und vor wenigen Monaten Wiedereröffnung gefeiert hat, mache ihn stolz. "Drei Jahre Arbeit stecken dahinter und beinahe täglich war der Norma ein Thema", sagt der Bürgermeister und ergänzt: "Jetzt dort einkaufen zu gehen, ist für mich die größte Bestätigung. Da habe ich Glücksgefühle." Genau das sei es, was ihn in seinem Amt antreibe.

Er wolle Höchstädt und die Stadtteile voranbringen, für seine Heimatstadt alles geben, wie er erzählt. Und wenn möglich auch noch weitere sechs Jahre. Denn im Dezember wird in Höchstädt gewählt, die erste Amtsperiode von Gerrit Maneth ist dann vorbei. "Ja, ich will weitermachen. Ich würde mich wieder als Bürgermeisterkandidat zur Verfügung stellen und hoffe auf eine breite Unterstützung." In den vergangenen Wochen sei er immer wieder gefragt worden, beim Sommerfest der Freien Wähler, Ortsverein Höchstädt, am Donnerstagabend hat er seine Entscheidung nun offiziell bekannt gegeben. Und die sei nicht so selbstverständlich gewesen, wie viele vermuten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen