Bundesverdienstkreuz für Höchstädter: "Eine Legende unserer Heimat"

Ein Bundesverdienstkreuz für ehrenamtliches Engagement: Jakob Kehrle aus Höchstädt hat die hohe Auszeichnung von Staatsminister Hubert Aiwanger erhalten.

Staatsminister Huber Aiwanger, Freie Wähler, drückte es so aus: "Jakob Kehrle ist Vorbild, Ermutiger und Brückenbauer für ein besseres Miteinander. Sein Engagement ist vielfältig, im politischen, kulturellen und kirchlich-sozialen Bereich genauso wie im Sport. Die Auszeichnungen ist ein Zeichen des Dankes und der öffentlichen Anerkennung für sein langjähriges Engagement. Ohne solchen Idealismus könnten Vereine, Verbände oder Lokalpolitik nicht funktionieren. Tragen sie diese Auszeichnungen mit Stolz. Denn nur so kann die Auszeichnung für andere zu einem Ansporn eines vergleichbaren ehrenamtlichen Engagements für eine bessere Gemeinschaft werden."

Für Fabian Mehring eine Legende

Vergangene Woche hat Kehrle das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Wie berichtet, wird der Höchstädter für sein jahrzehntelanges, ehrenamtliches Engagement für und in der Stadt Höchstädt geehrt. Dabei sind die drei wichtigsten Säulen: Kolping, SSV und Kommunalpolitik. Bei der Verleihung waren neben seiner Familie auch langjährige Wegbegleiter und Mitstreiter mit dabei, ebenso auch Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth. Und auch der Freie-Wähler-Landtagsabgeordnete Fabian Mehring.

Vorbild für die Heimat

Er sagte bei der Verleihung: "Jakob ist eine sympathische Legende unserer Heimat. Sein vielfältiges Engagement im Sport, der Kommunalpolitik oder für die Kolpingsfamilie macht ihn zu einem großartigen Botschafter des Ehrenamtes in unserer Region. Sein unermüdlicher Einsatz für die besondere Lebensqualität in unserer Heimat, mit dem er beispielsweise Bayerns größte Ehrenamtsbaustelle zum Erfolg führte, findet mit dem Bundesverdienstkreuz zurecht die größtmögliche Würdigung. Jakob ist seit jeher ein beliebtes Aushängeschild des besonderen Miteinanders in unserer Region und wird durch diese Auszeichnung zu einem Vorbild für alle, die sich engagieren und bewusst mehr tun als nur ihre Pflicht."

Bürgermeister Maneth ergänzte, dass Kehrle höchstes Lob "für seine herausragenden und langjährigen Verdienste als Stadtrat wie auch in der Vereinswelt" verdient habe. Sein "selbstloser und hoher ehrenamtlicher Einsatz", sein Engagement und seine Liebe zur Heimat, sein Durchhaltevermögen sowie seine Fähigkeit, andere zu motivieren, haben laut Maneth stets positive Auswirkungen auf das Gemeinwohl. "Jakob ist ein wahrliches Vorbild im Ehrenamt", sagte der Bürgermeister. (sb mit AZ)

Lesen Sie dazu auch