Bunter Quiz-Show-Abend in Höchstädt verläuft lange Zeit spannend

Kürzlich veranstaltete Gerald Maneth die sechste Auflage seines „Bunten-Quiz-Show-Abends“ auf der neuen Kegelbahnanlage der SSV Höchstädt. An diesem Quiz-Format wurden die 16 Kandidaten in zwei Gruppen ausgelost. Das Team A bestand aus Manfred Hartmann, Jürgen Hartshauser, Joachim Hauf, Eugen Konrad, Peter Schneller, Jürgen Titze, Herbert Trumm und Helmut Wagner. Im Team B standen Alfons Blau, Stefan Gmähle, Helmut Gumpp, Albert Huber, Patrick Huber, Michael Thiel, Frank Wagner und Lothar Wiedenmann. Die beiden Gruppen traten abwechselnd in acht Duo-Duellen zu unterschiedlichen Themen gegeneinander an. Somit war jeder Akteur zweimal gefordert. Zur „Halbzeit“ der Duelle stand es mit 2:2 unentschieden. Am Ende gewann das Team B mit 5:3 Mannschafts-Punkten. Alle Duelle verliefen sehr umkämpft. Es war für alle Beteiligten wieder eine „runde Sache“, denn sie lernten alle wieder dazu und erhielten am Ende noch einen Preis. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teamkapitäne Helmut Wagner und Patrick Huber im Einzel zum Fußball-Quiz „1. Halbzeit oder 2. Halbzeit oder Verlängerung“ endete mit 6:6 unentschieden. Ein großes Dankeschön geht an Werner und Angela Schmid, die für die Bewirtung wieder hervorragend sorgten. Ebenso Danke an Jürgen Titze, der in gekonnter Manier die Fotos schoss! Die Kandidaten freuen sich jetzt schon auf die nächste Herausforderung am Donnerstag, 3. April, ab 19 Uhr. Es steht ein Einzel-Wettbewerb „30 Fragen zum Thema Fußball“ an. Auch Neulinge sind herzlich willkommen.

