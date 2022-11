Höchstädt/Burgau

vor 34 Min.

Hermann Skibbe bringt das Höchstädter Schloss zum Beben

Plus Im Höchstädter Schloss findet ein Konzert mit Hermann Skibbe statt - einem besonderen Zeitgeist.

Von Andrea Grimminger

Hermann Skibbe. Ein Burgauer. Gitarrist, Sänger, Liedermacher, Ghostwriter, Producer, Eventmanager – die Aufzählung könnte noch länger sein. Seit 30 Jahren ist er im Business, in der Region kennt man ihn. Und er kennt die Bühnen, hat für große Namen gearbeitet und bekennt, dass er trotzdem aufgeregt ist, im Schloss in Höchstädt zu spielen. Etwas, was man ihm nicht anmerken wird, sobald er seine Gitarre in die Hand nimmt. Und gemeinsam mit seinem Gast und Musikerkollegen, Günter Storr, der ihn mit Gitarre, Querflöte und Gesang unterstützt, zieht er die Zuhörer in dem vollbesetzten, ausverkauften Schlosskeller am Freitagabend im Höchstädter Schloss sofort in seinen Bann.

