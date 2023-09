Chaotischer Unfall mit mehreren Beteiligten

Laut Polizei wird nun gegen einen 30-Jährigen ermittelt, der offenbar durch Unachtsamkeit in Höchstädt einen Unfall mit drei Fahrzeugen verursachte.

Ein 38-Jähriger aus Dietramszell-Schönegg fuhr am Samstag gegen 12.30 Uhr mit seinem Pkw die Herzogin-Anna-Straße in Höchstädt in westliche Fahrtrichtung. Ein ebenfalls 38-Jähriger aus Blindheim fuhr mit seinem Pkw in entgegengesetzte (östliche) Richtung, wollte jedoch auf Höhe der Hausnummer 7 nach links auf den dortigen Parkplatz einbiegen. Ein 30-Jähriger aus Höchstädt fuhr aus ebenjener Ausfahrt nach links aus, wobei er sowohl den von links, als auch den von rechts kommenden Pkw übersah.

Nachdem der 30-Jährige zunächst mit dem Pkw des 38-Jährigen aus Dietramszell Schönegg kollidierte, wurde der Pkw des Letztgenannten anschließend noch in den Pkw des 38-Jährigen aus Blindheim geschoben. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 5.500 Euro.

Der 38-Jährige aus Dietramszell Schönegg und dessen mit im Pkw befindliche zweijährige Tochter wurden durch den Anstoß glücklicherweise lediglich leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht. Deren Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen den 30-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)