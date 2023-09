Höchstädt

vor 34 Min.

Darf die Umzugsparty der Schlossfinken in der Nordschwabenhalle steigen?

Plus Die Fete nach dem großen Gaudiwurm durch Höchstädt ist eine wichtige Einnahmequelle für den Verein. Der Termin für 2024 steht bereits. Aktuell ist aber nicht klar, wo gefeiert werden darf.

Von Simone Fritzmeier

Party pur - das gilt schon während eines Faschingsumzuges und erst recht danach. Zumindest überall dort, wo offiziell sogenannte After-Umzugspartys veranstaltet werden. Wie etwa in Höchstädt. Die Schlossfinken organisieren nicht nur den großen Gaudiwurm durch die Innenstadt, sondern auch eine Party direkt im Anschluss mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Den Termin für die kommende Saison gibt es bereits: Sonntag, 4. Februar 2024. Was die Faschingsgesellschaft aber bisher nicht hat: Einen Ort, an dem gefeiert werden kann. Und genau damit beschäftigte sich der Höchstädter Stadtrat am Montag bei seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause. Eines wurde dabei schnell klar. Man wolle den städtischen Verein unterstützen, wo man könne. Aber es müsse für alle Beteiligten stimmen - und das tut es nicht.

Konzept der Faschingsgesellschaft in Höchstädt im Sommer festgestellt

Bürgermeister Gerrit Maneth begrüßte bei der Sitzung neben einigen Schlossfinken-Mitgliedern auch Wolfgang Saur, Hausmeister und "Chef" der Nordschwabenhalle. Denn genau die stand im Mittelpunkt der Diskussion. Maneth erklärte, dass der Faschingsverein, vertreten durch den Vorsitzenden Bernhard Veh, bereits im Juli auf die Stadt mit einem Konzept zugekommen sei. Der Wunsch: Die nächste Umzugsparty soll in der Nordschwabenhalle stattfinden - inklusive Umfeld. Der Bauausschuss habe sich vergangene Woche bereits intensiv mit den Plänen beschäftigt, diese auch grundsätzlich für umsetzbar eingestuft. "Die Party ist eine wesentliche Einnahmequelle für den Verein. Sie wird dringend gebraucht", so Maneth.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen