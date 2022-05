Höchstädt

vor 23 Min.

Das letzte Werk des verstorbene Historikers Georg Wörishofer aus Höchstädt

Der vor kurzem verstorbene Heimatforscher Georg Wörishofer hat mit Michaela und Leo Thomas, den Vorsitzenden des Historischen Vereins, eine Dokumentation zur Spitalgeschichte in Höchstädt erstellt. Das Buch zum 650-jährigen Spitaljubiläum wird am Samstag, 14. Mai, beim Bürgerfest erstmals verkauft.

Plus Der verstorbene Historiker hat eine Dokumentation zum 650-jährigen Spitaljubiläum in Höchstädt erstellt.

„650 Jahre Spital Höchstädt … dies ist nun Teil der Geschichte jedes Einzelnen von Euch,“ so die Worte von Georg Wörishofer nach dem historischen Festwochenende im September 2018 zum Gedenken an die Spitalgeschichte in Höchstädt. Der Historiker hat den Historischen Verein Höchstädt bei den Vorbereitungen sowie der Durchführung dieser Festtage begleitet. Doch ein Herzenswunsch von ihm war es, über diese Veranstaltung eine Dokumentation herauszubringen, um die Spitalgeschichte damit dauerhaft für die Nachwelt zu erhalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .