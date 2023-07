Das Stadtfest lässt nicht nur Höchstädter Herzen höher schlagen

Am kommenden Wochenende wird rund um den Marktplatz in Höchstädt drei Tage gefeiert. Und dieses Jahr gibt es gleich mehrere Premieren.

Die Wetteraussichten könnten kaum besser sein. Nicht zu heiß, aber viel Sonne und Temperaturen immer um die 25 Grad. Am Wochenende können wir uns Stand jetzt wieder auf laue Sommernächte freuen. Und wer so richtig Lust auf Urlaub hat, der kann sich genau dieses Gefühl in Höchstädt abholen. Denn dort ist von Freitag bis Sonntag so einiges geboten - inklusive Strand. Endlich findet wieder das beliebte Stadtfest mit Herz statt. Nachdem die SSV als Organisator aufgehört hat, dann auch noch die Pandemie Feierpläne unmöglich machte, kommt es nun im Jahr 2023 zur Wiederauflage. Und dafür hat sich das Team unter der Federführung von Stadtkoordinatorin Sonja Gastl mehr als nur eine Premiere einfallen lassen, wie Bürgermeister Gerrit Maneth sagt. Er formuliert es: "Wir freuen uns, dass es endlich so weit ist. Wir werden das so richtig groß aufziehen." Mit einem Ziel: Höchstädt will sich abheben.

Stadt Höchstädt übernimmt die Verantwortung für das Fest

Erstmals übernimmt dafür die Stadt die Rolle des Veranstalters. Das neue Konzept sieht vor, dass jede Stunde eines Helfers aufgeschrieben wird. Völlig egal, welche Tätigkeit der- oder diejenige im Vorfeld oder an den Tagen selbst übernimmt. Maneth erklärt: "Jede Stunde ist gleich viel wert. Wir als Stadt wollen keinen Gewinn machen. Alles, was übrig bleibt, geben wir direkt an die Vereine, die sich engagiert haben, weiter."

Endlich wieder Stadtfest mit Herz: Am kommenden Wochenende wird rund um den Marktplatz in Höchstädt gefeiert. Foto: Berthold Veh (Archivbild)

Und wenn das Wetter kommt wie vorhergesagt, dann geht der Bürgermeister auch davon aus, dass für alle etwas hängen bleibt. Am Programm, so Maneth weiter, werde es sicher nicht scheitern. Denn das, was von Freitag, 21., bis inklusive Sonntag, 23. Juli, rund um den Marktplatz alles geplant ist, ist nicht nur gut überlegt, sondern: "Wir wollen auch hohe Qualität liefern. Das gilt nicht nur für Speisen und Getränke. Für jede Altersgruppe und jeden Geschmack ist was dabei."

Presley Family kommt nach Höchstädt

So wird erstmals beim Stadtfest mit Herz etwa Sand aufgeschüttet - bei guter Musik und einem kühlen Cocktail kann in der Herzogin-Anna-Straße gechillt werden. Ein musikalischer Höhepunkt wird am Samstagabend der Auftritt der bekannten Band "Presley Family" sein. Aber auch der Aufritt der Blaskapelle der Höchstädter Partnergemeinde Ruppertsberg ist einmalig. Eine Sportolympiade wird aufgebaut, es gibt Glitzertattoos, kulinarische Leckereien aus der Region, ein Festgottesdienst am Sonntag fehlt auch nicht und die Höchstädter Kindergartenkinder treten auf.

Das Höchstädter Festprogramm 1 / 5 Zurück Vorwärts Das Stadtfest mit Herz findet am Wochenende 21., 22. und 23. Juli statt. Los geht es am Freitag um 18 Uhr mit dem offiziellen Bieranstich. Ab 18.30 Uhr spielt die Band "The Village Boyz", gegen 22.30 Uhr gibt es Hupfmusik mit "Paprizka" zu hören. Der Auftakt steht ganz im Zeichen der Betriebe und Vereine.

Am Samstag, 22. Juli, spielt die "Bloskapell" aus der Partnerstadt Ruppertsberg auf, bevor am Abend, gegen 20.30 Uhr, ein echtes Highlight auf dem Marktplatz geboten wird: Die Band "Presley Familiy" hat einen Auftritt.

Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einem Gottesdienst und Frühshoppen mit dem Donauklang. Ab 13 Uhr startet der Familien- und Seniorennachmittag mit einer Sport-Olympiade. Den krönenden Abschluss bildet das Konzert mit "Trio Cortina". Beginn ist ab 17 Uhr.

Das Stadtfest mit Herz findet auf dem Marktplatz der Stadt Höchstädt statt. Am Freitag und am Samstag soll zudem echtes Festival-Feeling aufkommen. Mit DJ Achim können Jugendliche am Stadtrand chillen. Ab 20 Uhr gibt es coole Sommer-Hits und mehr. Der Stadtstrand ist in der Herzogin-Anna-Straße.

Noch mehr Infos unter www.hoechstaedt.de. (sb)

Der Seniorenbeirat lädt bei sich am Stand zum "CO 2 -Fußabdruck" ein. Hüpfburg, Bungee-Jumping und zahlreiche Schausteller fehlen ebenso wie der klassische Bieranstich am Freitagabend nicht. "Das wird eine rechte Spritzerei", sagt Bürgermeister Gerrit Maneth lachend, denn: "Ich habe noch nie in meinem Leben ein Fass angestochen." Premiere.

Das Programm ist noch viel bunter, alle Details kann man online unter www.vg-hoechstaedt.de nachlesen. Seit Oktober 2022 hat sich das neue Team um Sonja Gastl Gedanken gemacht und Ideen gesammelt, wie das "alte, neue" Stadtfest mit Herz aussehen könnte. "Wir haben gesagt: Wenn wir es machen, dann machen wir es richtig", sagt Bürgermeister Maneth. Er bedankt sich schon jetzt bei allen, die zum Gelingen beitragen und sich für das Stadtfest engagieren. Zum Kernteam zählen unter anderem Vereinsmitglieder von Donauklang, Schlossfinken und SSV Höchstädt sowie die Stadträte Rainer Wanek und Fabian Weiß. Das Team werde ergänzt durch viele weitere Ehrenamtliche und laut Bürgermeister Maneth ist auch der Bauhof "massiv eingebunden". Entscheidend sei bei der Planung auch gewesen, dass mit dem Getränke-Hersteller Almdudler ein großer Sponsor aufgesprungen sei. "Wir haben Glück, dass wir so tolle Unterstützer haben", sagt Maneth.

Dennoch, da ist sich der Höchstädter Bürgermeister auch sicher: "Wir werden sicherlich Lehrgeld zahlen. Aber das ist es uns wert. Wir wollen uns ja immer verbessern." 25.000 Euro stehen für 2023 im Haushalt für das Stadtfest mit Herz auf jeden Fall, "quasi der eingeplante Verlust", alle zwei Jahre soll abwechselnd zu Wertingen auf dem Marktplatz gefeiert werden. "Ich freue mich nun riesig, vor allem, weil alle Beteiligten so viel Herzblut reingesteckt haben. Ohne das, würde es nicht gehen. Ich bin sehr optimistisch, dass es tolles Stadtfest mit Herz wird."