Das Traditionsunternehmen Pollak in Höchstädt schließt

Plus Das Ehepaar Pollak macht Schluss, will das Uhren- und Schmuckgeschäft am Marktplatz aufgeben. Der Ausverkauf ist gestartet. So geht es weiter.

Kaminkehrer. Das hätte ihm auch gefallen. Immerhin war schon sein Opa Schornsteinfeger. Theobald Pollak schmunzelt, während er das erzählt. Seine Frau Walburga hört zu, schüttelt ungläubig den Kopf und sagt: "Das habe ich ja noch nie gehört." Dabei kennen sich die beiden seit mehr als 45 Jahren – und beinahe so lange arbeiten sie schon gemeinsam. Das Ehepaar ist das Gesicht des Traditionsunternehmens Uhren und Schmuck Pollak am Höchstädter Marktplatz.

