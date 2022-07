Das Wasserschutzgebiet in Höchstädt soll festgesetzt werden

Alle Unterlagen sind öffentlich ausgelegt. Auch die Eingabe-Fristen für Einwendungen sind definiert. So geht es jetzt weiter.

Ein nächster Schritt in Sachen B16-Ortsumfahrung Höchstädt: Zumindest ist im aktuellen Amtsblatt des Landkreises Dillingen, das online auf der Homepage einsehbar ist, zu lesen, dass das Wasserschutzgebiet in den Gemarkungen Höchstädt, Deisenhofen, Lutzingen und Mörslingen festgesetzt werden soll. Auf Nachfrage beim Landratsamt heißt es, dass es sich dabei „um eine Bekanntmachung der Verwaltungsgemeinschaft Höchstädt im Amtsblatt des Landkreises handelt“. Sprich: Verfasser der Mitteilung ist nicht der Kreis, unterzeichnet ist die Bekanntmachung von Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth in seiner Funktion als Gemeinschaftsvorsitzender.

Betroffen sind Höchstädt, Deisenhofen, Lutzingen und Mörslingen

Demnach beabsichtige das Landratsamt Dillingen auf Vorschlag der Stadt Höchstädt, das Trinkwasserschutzgebiet festzusetzen. Das in den Plänen vorgesehene Wasserschutzgebiet erstreckt sich innerhalb der Gemarkungen Deisenhofen, Höchstädt, Lutzingen und Mörslingen in ostwestlicher Richtung von rund 370 Meter westlich der Kreisstraße DLG36 bis circa 260 Meter vor der Ortsbebauung „Mörslingen“ in einem Abstand von mindestens rund 750 Meter südlichen Ortsrand der Gemeinde Lutzingen und einem Abstand von mindestens 625 Meter zum nördlichen Ortsrand des Ortsteils Deisenhofen der Stadt Höchstädt.

So könnte das neue Wasserschutzgebiet in Höchstädt verlaufen. Foto: Büro für Hydrologie und Umwelt

Weiter: „Zum Schutz des Grundwasservorkommens und der öffentlichen Wasserversorgung der Stadt Höchstädt ist aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit das Wasserschutzgebiet durch Rechtsverordnung festzusetzen.“ Der Wasserschutzgebietsvorschlag und die Schutzgebietskarte mit den vorgesehenen Schutzgebietsgrenzen liegen in der Verwaltungsgemeinschaft Höchstädt im Zimmer 15 ab 13. Juli bis einschließlich 17. August zur Einsicht während der Geschäftszeiten aus, steht in der Veröffentlichung. Zusätzlich könne der Entwurf der Wasserschutzgebietsverordnung mit den Unterlagen und Karten unter folgendem Link während des Auslegungszeitraumes eingesehen werden: www.vg-höchstädt.de.

Einwendungen bis zwei Wochen nach Frist möglich

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, könne bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift im Rathaus der VG Höchstädt oder beim Landratsamt Dillingen, Fachbereich Wasserrecht, Einwendungen erheben. Etwaige Einwendungen oder Stellungnahmen von Vereinigungen, die aufgrund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung einzulegen, sind bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift bei der obengenannten Auslegungsstelle oder beim Landratsamt vorzubringen. Falls aufgrund der Einwendungen ein Erörterungstermin anberaumt wird, werde dieser vom Landratsamt ortsüblich bekannt gegeben.

Im ersten Durchlauf ein Formfehler

Verspätete Bedenken und Anregungen können bei der Erörterung und Entscheidung unberücksichtigt bleiben, heißt es weiter. Angenommen, es gebe mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen, „können Personen, die Bedenken und Anregungen erhoben haben, von dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden; Oder die Zustellungen der Entscheidungen über die Bedenken und Anregungen durch öffentliche Bekanntmachungen ersetzt werden“. Zur Rechtssicherheit werde der Plan erneut zur Einsicht für jedermann öffentlich ausgelegt.

Lesen Sie dazu auch

Denn: Die im Zeitraum vom 15. November bis 30. Dezember 2021 ausgelegten Antragsunterlagen waren unzureichend und wurden aufgrund dessen überarbeitet, wie wir berichteten. Deshalb bedarf es erneut der Bekanntmachung. Die bis zum 14. April 2022 eingegangen Einwendungen finden im Festsetzungsverfahren keine Berücksichtigung mehr, sie müssen erneut eingereicht werden. Alle Einwendungen und Stellungnahmen ab dem 15. April behalten ihre Gültigkeit. (AZ, sb)