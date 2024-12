„Dein Pfand für Ida“: Spendenaktion bringt 5555 Euro

Was als spontane Idee begann, entwickelte sich zu einem herzerwärmenden Weihnachtsgeschenk: Die Spendenaktion „Dein Pfand für Ida“ soll Familie Wendler aus Mörslingen etwas den Rücken frei halten. Das Mädchen aus Mörslingen kämpft seit einiger Zeit gegen Leukämie. Alle hatten im Dezember 2023 gehofft, dass sie den Krebs besiegt hatte, doch die Krankheit kehrte zurück. Die Familie war, um nah am Krankenhaus der Tochter zu sein, in die Nähe von Ulm gezogen. Mit der erneuten Spendenaktion sollte die Familie nun „in dieser schweren Zeit“, wie die Initiatoren schreiben, wieder geholfen werden.

Die Aktion begann mit einer Idee von Fabian Weiß, der vorschlug, das Gläserpfand auf dem Höchstädter Weihnachtsmarkt zu spenden. Besucherinnen und Besucher konnten ihr Pfand direkt am Stand bei der Rückgabe abgeben und so zur Hilfsaktion beitragen. Bald schlossen sich auch weitere Stände des Weihnachtsmarktes an, und eine Woche später beteiligte sich auch Dillingen an der Aktion. Kurz vor Weihnachten fand dann die feierliche Übergabe des Spendengeldes im Höchstädter Rathaus statt. Mit dabei waren der Erste Bürgermeister der Stadt Höchstädt, Stephan Karg, der Initiator der Aktion Fabian Weiß sowie Robert Müller (Lions Club), Antje Merkt, Erika Langone (WV Höchstädt), Miriam Brummer (Akkordeongruppe Kicklingen).

Lions Club Dillingen spendet auch Erlös der Tombola

Besonders hervorzuheben sei das Engagement des Lions Clubs Dillingen, der nicht nur das Gläserpfand spendete, so Weiß, sondern auch den gesamten Erlös der Tombola in Höhe von 820 Euro, welche im Rahmen der Weihnachtsfeier des Clubs veranstaltet wurde. Zusätzlich erhöhte der Lions Club seine Spende um weitere 450 Euro und kam damit auf eine Gesamtspende von 2000 Euro.

Die Akkordeongruppe aus Kicklingen trug ebenfalls zum Erfolg der Aktion bei: Die Einstimmung in den Advent, die während des Weihnachtsmarkts in Höchstädt stattfand, brachte einen Erlös von 400 Euro ein. Fabian Weiß war sichtlich überwältigt von der großzügigen Unterstützung und entschied, selbst noch einmal die Summe aufzurunden. Am Ende konnte ein symbolischer Spendenscheck über beeindruckende 5555,55 Euro übergeben werden.

Bürgermeister Stephan Karg lobte das außergewöhnliche Engagement und den starken Gemeinschaftssinn: „Diese Aktion zeigt, wie sehr Menschen zusammenhalten können, wenn es darauf ankommt.“ Ein großartiges Beispiel für Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft.“ Fabian Weiß bedankte sich herzlich bei allen, die die Aktion unterstützt haben: „Ohne Sie und die großartigen Spenden wäre dieses Ergebnis nicht möglich gewesen. Diese 5555,55 Euro sind nicht nur eine finanzielle Hilfe, sondern auch ein starkes Zeichen der Solidarität.“ Die Aktion „Dein Pfand für Ida“ habe gezeigt, wie aus einer kleinen Idee große Taten entstehen können. „Es bleibt zu hoffen, dass diese Geschichte viele weitere inspirieren wird, sich ebenfalls für das Wohl anderer einzusetzen“, sagt Weiß. (AZ)