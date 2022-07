Ferber rät beim JU-Jubiläum: Der CSU-Nachwuchs soll auch mal "frech sein"

Plus 75-jähriges Bestehen feiert der JU-Bezirksverband. Mit dabei ist neben anderen CSU-Größen auch der Europaabgeordnet Markus Ferber. Der hat Tipps für den Parteinachwuchs.

Das Wochenende im Landkreis Dillingen war nicht nur gespickt mit hochkarätigen Kulturveranstaltungen und Festen. Im Höchstädter Schloss gab es auch eine außergewöhnliche politische Veranstaltung. Dort feierte der Bezirksverband der Jungen Union (JU) - die Nachwuchsorganisation der CSU - das 75-jährige Bestehen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek, Europaabgeordneter Markus Ferber und gleich mehrere Bundestags- und Landtagsabgeordnete der Christsozialen - Stephan Pilsinger, Mechthilde Wittmann, Ulrich Lange, Karolina Trautner, Eric Beißwenger und Georg Winter - kamen deshalb ins Höchstädter Schloss. Und auch die Landräte Thorsten Freudenberger (Neu-Ulm) und Hans Reichhart (Günzburg) waren bei diesem Event dabei, das ein Höchstädter maßgeblich organisierte: der JU-Bezirksvorsitzende Manuel Knoll.