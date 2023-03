Der große Endspurt bei der Höchstädter Schulsanierung ist gestartet

Plus Die Gebäude der Grund- und Mittelschule in Höchstädt werden generalsaniert. Es gibt nur ein Problem: Es braucht mehr Klassenzimmer als geplant.

Die Türen sind alle herausgebrochen, dicke Rohre und unzählige Leitungen hängen von den Decken, an vielen Stellen sieht man die roten Ziegelsteine – eben eine richtige Baustelle. Auch wenn der aktuelle Zustand durchaus einiges an Vorstellungskraft abverlangt, so ist jetzt schon deutlich zu erkennen: In dieser Baustelle werden bald Buben und Mädchen toben, ratschen und lernen. Momentan erinnern zwar nur die bunten Bilder an den Betonwänden daran, aber die Arbeiten laufen auf Hochtouren, dass bis spätestens Anfang 2025 alles fertig ist. Und die Kinder aus Höchstädt und Umgebung in einer top modernen, generalsanierten Grund- und Mittelschule unterrichtet werden.

So sieht aktuell noch das Untergeschoss im 70er-Jahre-Gebäude der Grund- und Mittelschule aus. Es ist der letzte Bauabschnitt, dort sollen künftig auch Klassenzimmer untergebracht werden. Foto: Simone Fritzmeier

Stadtbaumeister Thomas Wanner, Schulverbandsvorsitzender Gerrit Maneth und Schulleiter Helmut Herreiner sind auf jeden Fall zuversichtlich, dass der Zeitplan eingehalten wird. Auch, wenn es auf den letzten Metern noch knapp wird, besser gesagt: eng. Denn die Unterrichtsräume, die zu Beginn der Generalsanierung, die 2020 gestartet ist, geplant waren, reichen hinten und vorne nicht aus. "Das Raumprogramm, das von der Regierung von Schwaben genehmigt ist, sieht 25 Klassenräume vor. Wir brauchen aber mehr, Tendenz weiter steigend", sagt Rektor Herreiner. Aktuell habe er bereits 29 Klassen, ab kommendem Schuljahr sind es 30. "Wir quetschen, wo es geht", sagt er. So wird beispielsweise ein Gruppenraum umfunktioniert in zwei Klassenzimmer. Neue Baugebiete, junge Familien, viele Zuzüge und dann die Ukraine-Situation obendrauf – alles Gründe, so Herreiner, warum die Schülerzahlen steigen.

Es ist zu eng in der Höchstädter Schule

Damit bald nicht mehr gequetscht werden muss, wurde umgeplant. Stadtbaumeister Wanner erklärt, dass die Sanierung für alle Beteiligten eine Herausforderung ist – auch für die Förderstellen. "Wir wollten beide Gebäude erhalten und sanieren im laufenden Schulbetrieb. Das ist nicht immer einfach", sagt er. Das betrifft auch Planungen und Zuschüsse. Denn die Räumlichkeiten im Untergeschoss des 70er-Jahre-Gebäudes, die derzeit saniert werden, sind im ursprünglichen Plan nur als Interimslösung für Klassenzimmer vorgesehen. "Solange wir bauen, dürfen dort Kinder unterrichtet werden", sagt Wanner weiter, und ergänzt: "Aber wir wollen, dass es eine Dauerlösung wird, weil wird die Räume brauchen und sie optimal sind." Schulleiter Helmut Herreiner betont, dass diese Lösung perfekt sei, die Räume im untersten Geschoss der Schule "mehr als hervorragend" seien. Große Fenster, direkter Zugang zum Garten – "Das Wort Keller passt dafür überhaupt nicht", sagt er.

HQ100 spielt eine wichtige Rolle bei der Sanierung

Es gibt nur einen Stolperstein: HQ100. Gerrit Maneth erklärt, dass die Räume als reine Klassenzimmer im aktuellen Raumprogramm unter anderem deshalb nicht genehmigt sind, weil die Gefahr von Hochwasser, das vom Pulverbach aus kommen könnte, bestehe. Rein rechnerisch. Deshalb sei das Untergeschoss bislang nur für Aufenthaltsräume oder Archiv vorgesehen. "HQ100 gab es vor 20 Jahren einfach noch nicht. Wir haben im November unseren Plan aktualisiert und sind in enger Abstimmung mit der Regierung. Wir bekommen auch tolle Unterstützung von der Politik", so Maneth. Heißt konkret: Derzeit laufe alles parallel. Der neue Plan, die Sanierung, der Schulbetrieb. Mit dem Ziel, dass das Untergeschoss eben doch für Klassenzimmer genutzt werden kann. Dafür gebe es laut Maneth zusätzliche Vorgaben, unter anderem müsse ein Frühwarnsystem installiert werden. "Machen wir", sagt er.

Die neue Mensa, die Futterwerkstatt, ist ein Hingucker im Eingangsbereich. Schulleiter Helmut Herreiner (links) und Stadtbaumeister Thomas Wanner sind zufrieden mit dem Umbau im laufenden Betrieb. Foto: Simone Fritzmeier

Neben drei Klassenräumen soll dort auch Platz für die Mittagsbetreuung geschaffen werden, ebenso könnte ein Musikraum eingerichtet werden. "Wir sanieren, ein Baustopp wäre fatal", sagt Thomas Wanner. Die eh vorgesehene Sanierung würde sich nur minimal verändern, auch der Zeitplan würde eingehalten werden. Am Ende sollen aus den vorgesehenen 25 Klassenräumen dann 31 werden. Dennoch: rund 300.000 Euro Mehrkosten sind dafür schon im Schulverband eingestellt. "Aber das macht Sinn, ist nachhaltig und doch besser, als wenn wir irgendwo aufstocken, oder?", ergänzt Maneth. Insgesamt belaufe sich die Generalsanierung dann auf circa 23,5 Millionen Euro. Rund die Hälfte ist förderfähig.

So muss Schule aussehen: bunt und modern. So sieht ein "Zwischenraum" im obersten Stock aus. Foto: Simone Fritzmeier

Neben dem Untergeschoss wird derzeit auch das Treppenhaus bearbeitet, unter anderem fehlt noch der Bodenbelag. "Wir sind wirklich zufrieden, haben tolle Baufirmen und es funktioniert deshalb so gut, weil die gesamte Schulfamilie mitzieht", sagt Thomas Wanner. Rektor Helmut Herreiner ergänzt: "Es gibt Lehrer, die mussten jedes halbe Jahr mit ihrer Klasse in einen anderen Raum umziehen. Aber alles in allem läuft es gut." Und die Räume, die bereits fertig saniert sind, sind wahre Hingucker. Ob die große Mensa im Eingangsbereich oder die top ausgestatteten Fachräume – so macht Schule Spaß.