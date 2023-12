Höchstädt

Der Höchstädter Ari-Market ist jetzt im ehemaligen Norma

Plus Schon wieder mussten die Betreiber des Lebensmittel-Ladens mit Waren aus Südosteuropa umziehen. Dieses Mal haben sie sich aber vergrößert.

Von Simone Fritzmeier

Erst vor zwei Jahren ist der Ari-Market in Höchstädt umgezogen. Bis vor wenigen Wochen haben die Betreiber Ibrahim und Olga Berbatovci ihre Lebensmittel aus Südosteuropa im früheren Rotkreuzkladen "Vielerei" in der Herzogin-Anna-Straße verkauft. Aber, so formuliert es Bürgermeister Gerrit Maneth, "recht plötzlich" wurde dem Ari-Market gekündigt. "Uns wurde das zugetragen und dann ist es optimal für alle gelaufen", sagt Maneth. Denn der ehemalige Norma steht seit dem Neubau in direkter Nachbarschaft leer. Die Stadt ist Vermieter und "hat schon längere Zeit einen Untermieter gesucht". Die Suche hat Projektentwickler und Makler Hannes Geierhos übernommen. Er bestätigt: "Das hat sich mit Ari-Market sehr gut angeboten, so haben wir den Deal eingefädelt."

In der Höchstädter Herzogin-Anna-Straße

Heißt: Der Lebensmittel-Laden ist jetzt im ehemaligen Norma untergebracht, direkt gegenüber der bisherigen Räumlichkeiten – nur viel größer. Geierhos: "Es sind rund 500 Quadratmeter Verkaufsfläche und zehn Parkplätze, die nun zur Verfügung stehen. Der Ari-Market vergrößert sich damit und kann seine Angebote optimieren." Seit wenigen Tagen hat der Laden bereits neu eröffnet. Laut Hannes Geierhos musste sie umziehen, weil der bisherige Vermieter die Räume voraussichtlich wohnwirtschaftlich nutzen wolle.

