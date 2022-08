Der Höchstädter Bahnhof wird barrierefrei

Seit vielen Jahren ist es das Thema in der Donaustadt. Nun gibt Landtagsabgeordneter Georg Winter grünes Licht. Was das konkret bedeutet.

Grünes Licht für den barrierefreien Bahnhof in Höchstädt gab es von Landtagsabgeordneten Georg Winter. Bereits 2015 hat er zwei Bahnhöfe aus dem Stimmkreis Augsburg-Land Dillingen, Langweid und eben Höchstädt, im Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP) etabliert. Das Konzept des damaligen Verkehrsministers Alexander Dobrindt zielte auf kleinere Bahnhöfe ab. Die Realisierung des Programmes hätte bereits 2018 bis 2020 erfolgen sollen, allerdings konnte die Bahn in dieser Zeit die Planungen nicht umsetzen, steht es in der Pressemitteilung.

In Langweid wird schon gebaut

CSU-Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange hatte sich dann dafür engagiert, dass es zusätzlich Planungsmittel gab, um eine Fortsetzung der Maßnahmen zu erreichen. In Langweid war es Winter gelungen, die Gemeinde davon zu überzeugen, dass sie in eigener Regie die Personenunterführung anpackt. Vor wenigen Wochen erfolgte dort der Einbau der Röhre. Der barrierefreie Umbau soll wie in Höchstädt im darauffolgenden Jahr abgeschlossen werden.

Im September 2023 geht es in Höchstädt los

Bürgermeister Gerrit Maneth freute sich über die gute Nachricht, dass im September 2023 mit dem Umbau zum barrierefreien Bahnhof begonnen wird. Er dankte an dieser Stelle Georg Winter und den beteiligten Mitwirkenden. Herbert Kölbl, der verantwortliche Ansprechpartner von DB Station & Service für die Höchstädter Maßnahme, berichtete über die umfangreichen Vorbereitungen von der Planung, Genehmigung und den bereits eingeplanten Sperrpausen für die Realisierung.

Das Bayerische Verkehrsministerium, vertreten durch Sebastian Röhrig und Stefan Schell erklärten, dass ihr Haus bereit ist, auf Wunsch der Bahn bei den künftigen Mehrkosten bezüglich des Unterhalts der neuen,barrierefreien und modernisierten Bahnstationen sich zu beteiligen. (AZ)

