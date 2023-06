Der Höchstädter Bahnhof wird Schritt für Schritt barrierefrei

Bei einer Baustellenbesichtigung wird auch über eine zwei Unterführung gesprochen. Das ist der aktuelle Zeitplan.

Der barrierefreie Umbau des Bahnhofs Höchstädt macht sichtbare Fortschritte. Laut Bauleiter und Architekt Jürgen Bäumler ist die Maßnahme voll im Zeitplan. Während der Pfingstferien wurde der bisherige Aufgang zum Mittelbahnsteig entfernt – ein Meilenstein. Ober besser gesagt: ein großer, sichtbarer Baufortschritt.

In den kommenden großen Sommerferien ist eine weitere Sperrpause geplant, in dessen Zeitraum die Unterführung der Gleise 1 und 2 errichtet werden soll, wie Georg Winter, Landtagsabgeordneter, in einer Pressemitteilung erklärt.

Auch für Rollstuhlfahrer möglich

Neu sei demnach, dass auch Gleis 2 eine Unterführung erhält, um künftig den Zugang des Bahnhofs von beiden Seiten zu ermöglichen. Seit Kriegsende ist auf der Westseite von ursprünglich vier Einzelgehöften ein neuer Stadtteil mit neuen Wohn- und Gewerbeflächen entstanden. Auf Anregung von Stimmkreisabgeordneten Winter hat die Stadt bei der Regierung einen Zuschussantrag eingereicht, damit der Zugang zur Westseite eine staatliche Unterstützung erhält. Die notwendige Baufreigabe sei von der Regierung von Schwaben kurzfristig erteilt worden, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Insgesamt sechs Millionen Euro

Dass der Umbau des Bahnhofes im Zeitplan liege, freut alle Beteiligten. Schon beim offiziellen Startschuss im Februar wurde klar: Es war höchste Zeit. Höchstädt entwickelt sich vor allem in Richtung Westen, auf der gegenüberliegenden Seite des Bahnhofs befindet sich ein großes Gewerbegebiet. Damit der neue Bahnhof zum Beispiel auch von dort aus gut zugänglich ist, hat sich die Stadt entschieden, an der Haltestelle eine durchgängige Unterführung zu bauen. Der nötige Durchbruch unter den Gleisen ist für 2024 geplant. Dieser Durchbruch kostet circa zusätzlich zwei Millionen Euro, die Bahn übernimmt diese Kosten nicht. Die Stadt Höchstädt hofft auf eine entsprechende staatliche Förderung. Insgesamt kostet der barrierefreie Umbau rund sechs Millionen Euro.

Bis zum Frühjahr 2024 soll laut Planung der DB der Zugang zum Bahnsteig und der Einstieg in den Zug in Höchstädt dann auch mit Rollstuhl und Co. möglich sein. (sb mit AZ)

Lesen Sie dazu auch