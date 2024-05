Der Markt in Höchstädt lockt am Muttertag mit buntem Angebot

"Wir haben Glück mit dem Wetter, alle sind gut gelaunt", ist schon am Nachmittag das Fazit von sonja Gastl zum Höchstädter Markt. Manche haben sich aber mehr erhofft.

Für Regina Trawnitsek ist es der erste Markt überhaupt. Sie nutzt den Muttertag, um in Höchstädt mit ihrem Marktstand ihr Debüt zu feiern. Am Eingang zur Bachgasse verkauft sie Selbstgenähtes und selbst gemachte Vasen aus Gießpulver. "Jeder braucht ein Hobby", sagt sie und lacht. Schon nach wenigen Stunden ist sie auf den Geschmack gekommen. Auch wenn sie sich mehr Kundinnen und Kunden erhofft hatte, kündigt sie an, wieder einmal auf einem Markt zu verkaufen.

Zum Muttertag haben sich die Höchstädter einiges für ihren Markt einfallen lassen: Der lockt mit einem Auftritt des Musikvereins Donauklang, anschließend gibt es im Spitalforum eine offene Musikprobe, bei der jeder und jede auf verschiedenen Instrumenten einfach mal rumprobieren darf. Auch ein Badeentenrennen auf dem Pulverbach gibt es, das vor allem die kleinen Besucherinnen und Besucher anlockt. Außerdem gibt es eine Führung durchs Heimatmuseum, die Einzelhändler haben geöffnet, eine Hüpfburg lockt Kinder an und einiges mehr. Mitten auf dem Marktplatz gibt es einen Stand mit Blumen. Stadtrat Hans Mesch verschenkt gerade eine mit breitem Grinsen. "Ich mach' hier den Blumenkavalier", sagt er. Die Pflänzchen, übrigens zum Einpflanzen, werden Müttern und Großmüttern geschenkt. Mit am Stand steht Sonja Gastl von der Stadt Höchstädt und informiert die Besucherinnen und Besucher über das Programm. Ihr Fazit schon am frühen Nachmittag: "Wir haben Glück mit dem Wetter, alle sind gut gelaunt."

Die Hüpfburg lockt die Kinder an

Sonja Gastl von der Stadt Höchstädt und Stadtrat Hans Mesch verteilen Blumen an alle Mütter und Großmütter. Foto: Jonathan Mayer

Am Stand nebenan melden sich gerade Elena und Luisa Rettenberger fürs Gummientenrennen an. Mutter Dorothea und Oma Monika Hubov lassen es sich an diesem Muttertag besonders gut gehen: ein ausgiebiges Frühstück, ein Spaziergang über den Markt, am Nachmittag gibt es Kuchen und die Kleinen hoffen auf einen guten Platz beim Entenrennen. Das ist ihr Tag. Wie ihnen der Markt gefällt? "Etwas klein geraten dieses Jahr, aber trotzdem schön", sagt Hubov. Auch Sandra Hiller, die den Markt mit ihrer Tochter Kira erkundet, hatte sich etwas mehr erhofft. Aber: "Meine Tochter liebt die Hüpfburg, also ist alles gut", sagt sie grinsend. Und die kleine Kira stimmt ihr nickend zu.

Der Marktplatz ist voll mit Bierbänken, von denen einige um diese Zeit besetzt sind. Gegenüber vor dem Heimatmuseum hat es sich Christine Markmann gemütlich gemacht. Auch mit 84 Jahren hält sie dem Historischen Verein als Gründungsmitglied die Treue. Bei ihr kann man nicht nur Büchlein über die regionale Geschichte kaufen, sondern sich auch prächtig über alles andere unterhalten. Und so ist in Höchstädt wirklich für alle etwas geboten.

