Der Termin steht: Der Höchstädter Edeka eröffnet wieder

Plus Nach dem schlimmen Brand im Jahr 2020 ist der Supermarkt im Herzen der Stadt neu aufgebaut. In knapp einem Monat macht der Verbrauchermarkt auf.

Carmen Dahlitz kann sich das Schmunzeln nicht verkneifen. Sie sitzt auf einer Bierbank direkt an der großen Fensterfläche und lässt ihren Blick durch die Gänge schweifen. Überall sind schwarze Regal zu sehen, es wird gehämmert und gebohrt. Immer wieder öffnet sich die Schiebetüre, Lieferanten bringen Möbelstücke, Lampen und andere sperrige Gegenstände. Auf dem Parkplatz ist kaum noch eine Lücke frei, Lastwagen reiht sich an Lastwagen, zwischendrin stehen Kleintransporter von regionalen Handwerksbetrieben.