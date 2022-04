Höchstädt

19:30 Uhr

Die B16 wird bei Höchstädt für einen halben Tag gesperrt

Die Rinne an der Lärmschutzwand in Höchstädt an der B16 wird am Donnerstag, 14. April, gereinigt. Dafür wird die Strecke gesperrt.

Die sogenannte Entwässerungsrinne am westlichen Ortseingang von Höchstädt bei der Lärmschutzwand an der B16 muss gereinigt werden. Das teilte das Staatliche Bauamt Krumbach mit. Für diese Arbeiten wird die B 16 am Donnerstag, 14. April, etwa einen halben Tag lang teilweise für den Verkehr gesperrt werden. So sieht die Schallschutzwand an der westlichen Höchstädter Ortseinfahrt aus. Dort muss eine Rinne gereinigt werden. Foto: Berthold Veh (Archivbild) Um eine dauerhafte Entwässerung der Bundesstraße 16 zu gewährleisten, muss die Entwässerungsrinne im Bereich der Lärmschutzwand von Schmutz und Ablagerungen befreit werden. Hierfür wird die Schlitzrinne mit einem speziellen Hochdruck-Reinigungsfahrzeug gespült. Um die Arbeiten in einem möglichst kurzen Zeitraum durchführen zu können, und um die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer möglichst gering zu halten, wird die B 16 für den Verkehr in Fahrtrichtung Dillingen gesperrt. Die Umleitung erfolgt über den Höchstädter Lückenschluss Es erfolgt eine örtliche Umleitung ab dem Lidl-Kreisverkehr über die Staatsstraße 1171 (Lückenschluss) - Deisenhofen (DLG 15) - Mörslingen – Donaualtheim (DLG 22) - Anschlussstelle B16/ Donaualtheim. Der Verkehr in Fahrtrichtung Donauwörth wird nicht beeinträchtigt und an der Baustelle einspurig vorbeigeleitet. Die Verkehrsteilnehmer und die betroffenen Anlieger werden um Verständnis für die mit der Teilsperrung verbundenen Verkehrsbehinderungen und um ein rücksichtsvolles Fahrverhalten auf der Umleitungsstrecke sowie im Baustellenbereich gebeten. (pm) Lesen Sie dazu auch Lauterbach Plus Viele Lauterbacher hoffen auf eine Umgehung

Wertingen In Wertingen wird schwer gearbeitet

Dillingen Wasserrohrbruch löst Feuerwehreinsatz in Dillingen aus

Themen folgen