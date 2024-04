Höchstädt

17:15 Uhr

Die Baustellenstadt Höchstädt

In der Lutzinger Straße zwischen der Industriestraße und dem Kreisverkehr Heppner Ring in Höchstädt finden derzeit Bauarbeiten statt.

Plus Von Straße bis Brunnen: In der Donaustadt und drumherum wird fleißig gewerkelt. Und wo gehobelt wird, fallen Späne. Wo es Kritik gibt und was sich der Bürgermeister vom Staatlichen Bauamt wünscht.

Von Simone Fritzmeier

Es ist chaotisch, mal wieder. Bürgermeister Stephan Karg formuliert es anders: "Es wird in den nächsten Wochen noch interessant und stressig. Wir sind aber in freudiger Erwartung, dass alles bald fertig wird und dann finden wir uns auch alle wieder." Gemeinsam mit den Mitgliedern des Bau- und Umweltausschusses wurde die Situation am Montag bei einer Sitzung direkt vor Ort besprochen. Denn aktuell beherrscht das Thema Verkehr in der Höchstädter Innenstadt mal wieder die Diskussion. An vielen Ecken wird gewerkelt und zudem aus beinahe allen Himmelsrichtungen Verkehr in die Donaustadt geleitet. Denn nicht nur in Höchstädt selbst finden Straßenarbeiten statt, auch in umliegenden Gemeinden. So etwa in Kesselostheim.

Auch im Kesseltal wird eine Straße erneuert

Seit Montag wird die Staatsstraße 2221 zwischen dem kleinen Dorf und der Kreuzung mit der Gemeindeverbindungsstraße Buggenhofen–Unterbissingen komplett erneuert. Mit bis zu vier Wochen Sperrung muss gerechnet werden - und damit verbunden eben mit Umleitungen. Dabei, so Höchstädts Bürgermeister Karg, seien gar nicht die Umstände rund um eine Baustelle ein großes Thema. Viel mehr sei es die schlechte Kommunikation. Karg sagt: "Die Informationspolitik ist nicht besonders gut. Oft werden derzeit Anwohner oder Firmen in betroffenen Straßenzügen erst sehr spät oder gar nicht über Maßnahmen und verbundene Sperrungen informiert." Dabei meint er keineswegs die Stadt, sondern vielmehr das Staatliche Bauamt Krumbach. "Man steht dann vor vollendeten Tatsachen", so Karg, der deshalb auch vollstes Verständnis für Betroffene habe, die sich genau darüber ärgern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen