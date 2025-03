Tiefe Trauer, aber auch große Dankbarkeit hat in Höchstädt und im ganzen Landkreis Dillingen die Nachricht vom Tod der früheren Zweiten Bürgermeisterin Rita Oberfrank hervorgerufen. Die ehemalige Stadt- und Kreisrätin ist am 22. Februar im Alter von 86 Jahren gestorben. Rita Oberfrank zählte zu den Politikerinnen, die „Frauenpower“ in diese politischen Gremien brachten.

Berthold Veh Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

CSU Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frauenpower Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis