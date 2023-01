Die Esche macht Probleme in Höchstädt

Försterin Hanna Schnell spricht von Herausforderungen im Stadt- und Spitalwald. Was das bedeutet.

Stadtrat Thomas Schmitt, CSU, hat eine konkrete Frage. Er will von Försterin Hanna Schnell wissen, was die Stadt machen kann. Er fragt: "Können wir irgendwo noch unterstützen?". Schnell schmunzelt und erklärt, dass man gemeinsam am Ball bleiben müsse, man auf einem guten Weg sei. Aber: "Wir müssen aufmerksam beobachten und weiter schnell reagieren." Was bisher auch dank des Einsatzes der Bauhofmitarbeiter der Stadt "hervorragend" funktioniere. Denn das Eschentriebsterben mache auch im Höchstädter Stadtwald nicht Halt, wie sie bei der Stadtratssitzung am Montagabend erklärt.

Eine Försterin in Höchstädt und Umgebung

Hanna Schnell ist die Nachfolgerin von Hermann Rupp, der seit 2005 für den Privat- und Kommunalwald sowie Rechtlergemeinschaften in den Gemeinden Bissingen, Blindheim, Finningen, Höchstädt, Lutzingen, Mödingen, Schwenningen und Ziertheim zuständig war. In der ersten Sitzung des Jahres blickt Hanna Schnell auf das Forst- und Haushaltsjahr für Stadt- und Spitalwald Höchstädt zurück, aber auch nach vorn.

Sie erklärt etwa, dass im Spitalwald viel mehr Fichte eingeschlagen wurde und Industrieholz nachgefragt gewesen sei. Im Stadtwald sah 2021 die Situation genau andersrum aus. Da sei vor allem die Nachfrage nach Brennholz hoch gewesen. In Zahlen bedeutet das für den Stadtwald ein Minus von insgesamt rund 31.000 Euro, für den Spitalwald kommt ein kleines Plus in Höhe von circa 7500 Euro heraus. Bürgermeister Gerrit Maneth kommentiert: "Es ist kein Geheimnis, dass der Wald für die Stadt ein Minusgeschäft ist."

Esche wird von Pilz befallen und Wurzeln faulen

Ein großes Augenmerk legt Försterin Hanna Schnell in der Jahresplanung nun auf die Esche, besser gesagt: auf die Eschendurchforstung, vorrangig im Auwald. Rund 35 Prozent der Bäume sind dort angesiedelt. Schnell: "Das Eschentriebsterben treibt uns durch die Bestände." Sei ein Baum von dem Pilz befallen, müsse schnell reagiert werden.

Denn nicht nur Triebe, sondern auch die Wurzeln können befallen werden, sie faulen. "Und dann sind die Bäume anfällig für kleinste Erschütterungen und wir wissen nicht, wann sie umfallen", sagt die Försterin. Einstimmig hat der Stadtrat auch die Preise beschlossen - allesamt wurden sie erhöht und an die Preise der Forstbetriebsgemeinschaft angepasst. Ein Beispiel: Statt bisher 67,20 Euro pro Festmeter Hartholz (Industrie) sind nun 81,20 Euro fällig.

