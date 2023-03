Höchstädt

vor 18 Min.

Die "Fit for Job" in Höchstädt verschafft Durchblick

Mehr als 3000 Schüler und Schülerinnen informierten sich am Samstag in der Höchstädter Nordschwabenhalle und der Berufsschule über die vielen Ausbildungs- und Stiudienangebote in der Region.

Plus Mehr als 3000 Jugendliche informieren sich bei der Berufs- und Studienmesse in Höchstädt. An den Ständen der Handwerksberufe kann man vieles ausprobieren.

Von Philipp Nazareth Artikel anhören Shape

Michael Wild nimmt eine Teigwurst und schwingt sie mit einer geschickten Bewegung im Kreis, bis daraus eine Breze entsteht. Der 27-Jährige von der Gremheimer Bäckerei Häußler steht bei der Messe "Fit for Job" in Höchstädt am Informationsstand der Bäckerinnung und zeigt den Besucherinnen und Besuchern seinen Beruf. Während er mit dem Teig hantiert, zählt er die Vorteile des Bäckerhandwerks auf: "Man muss zwar früh aufstehen, ist aber auch früher fertig." Die Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Lehre seien mannigfaltig: vom Meister über den Betriebswirt bis zum Brot-Sommelier sei alles möglich. Und man lerne, so Jungmeister Wild, in einem kleinen Betrieb wesentlich mehr als in der industriellen Großfertigung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen