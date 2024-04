Die "geballte Schönheit" des Handwerks ist in Höchstädt zu sehen

Der Kunsthandwerker Klaus Deckenbach stellt in der Schlosskapelle aus. Viele Gäste kommen zur Vernissage, mit der das Kulturforum Höchstädt die Saison eröffnet.

„Ein Handwerker benötigt, wenn das Werk gelingen soll, nicht nur Werkzeug und Material, sondern auch ein Herz und eine Seele.“ Dieses Zitat eines unbekannten Verfassers stellte Bürgermeister Stephan Karg in den Mittelpunkt seines Grußworts bei der Eröffnung der Ausstellung des Kunsthandwerkers Klaus Deckenbach in der Höchstädter Schlosskapelle. „Geballte Schönheit“, so lautet der Titel der Schau.

Das Kulturforum der Stadt Höchstädt hat sich erstmalig an eine Ausstellung herangewagt, in der kunsthandwerkliche Exponate dem Besucherpublikum präsentiert werden. Kunsthandwerker Klaus Deckenbach gebe hier eine Liebeserklärung an das Handwerk ab, sagte Karg. Als reisender Handwerker war der Pfarrer mehr als fünf Jahre auf der Walz. „Beim Betrachten der Exponate entdecke ich sehr viel Liebe zur Detailgenauigkeit und Formschönheit“ stellte der Höchstädter Rathauschef fest.

Eine nicht alltägliche Art von Ausstellung in Höchstädt

Karg dankte auch der Vorsitzenden des Kulturforums der Stadt Höchstädt, Claudia Kohout. Mit dieser nicht alltäglichen Art von Ausstellung werde die Kunstsaison im Höchstädter Schloss würdig eröffnet. Karg zeigte sich überwältigt von der Vielzahl an Vernissage-Besuchern, unter ihnen Kollegen aus dem Stadtrat, Stadtpfarrer Daniel Ertl, Daniela Schwarzmeier von Schlösserverwaltung sowie zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, die bereits in der Schlosskapelle ausgestellt haben oder in diesem Jahr noch ausstellen werden. Auch Kastellan Werner Lachenmayer und Hausmeister Gerd Gairing dankte der Bürgermeister für ihre tatkräftige Unterstützung.

Den musikalischen Rahmen der Vernissage gestaltete mit großem instrumentalem Können am Klavier Marcel Lippert. Familie Riedel vom Schlosscafé sorgte für die Bewirtung der Gäste. Dabei erinnerte Stephan Karg an die mittlerweile mehr als 20-jährige Geschichte des Kulturforums der Stadt Höchstädt, in der es zu einem der aktivsten und erfolgreichsten Kultureinrichtungen des Landkreises Dillingen herangewachsen sei.

Claudia Kohout, Klaus Deckenbach und Stephan Karg bei der Vernissage in der Höchstädter Schlosskapelle. Foto: Horst von Weitershausen

Künstler Klaus Deckenbach dankte seiner Ehefrau mit den vier Kindern für die Geduld und Unterstützung, der Stadt Höchstädt, dem Kulturforum und allen Gästen, die zur Vernissage der Ausstellung gekommen waren. In Bezug auf seine Liebe zum Kunsthandwerk erinnerte Deckenbach an Jesus Christus, der als Handwerker den Berufsstand geadelt habe. Durch ihn bekam der Pfarrer seinen eigenen Worten zufolge überhaupt erst die Lust aufs Handwerk. „Jesus hat dem Handwerk besondere Würde verliehen“, betonte Deckenbach. In der Schlosskapelle sind kunstvoll gearbeitete Schaukelstühle, Kommoden, gedrechselte Schreibgeräte und Skulpturen zu sehen.

Die Ausstellung in Höchstädt ist bis 28. April zu sehen

Die kunsthandwerkliche Ausstellung „Geballte Schönheit“ kann bis 28. April, täglich außer montags bei freiem Eintritt von 9 bis 18 Uhr besucht werden.